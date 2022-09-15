فاس.. مصرع سائق سيارة أجرة صغيرة في حادثة سير مميتة.

ع محياوي - هبة بريس

لفظ سائق سيارة أجرة من الحجم الصغير،مصرعه على الفور في حادثة سير مميتة اليوم الخميس، وقعت قرب ميغادور بطريق عين الشقف بفاس.

و حسب مصدر شهود عيان من عين المكان، فالحادثة نجمت عن اصطدام قوي بين سيارة الأجرة و سيارة أخرى من النوع الخفيف.

وفور علمهم بالحادث حلت على الفور مختلف السلطات المحلية والأمنية بعين المكان للقيام بالمتعين ، حيث تم نقل جثة الهالك صوب المستشفى الغساني لعرضها على التشريح الطبي بتعليمات النيابة العامة المختصة .

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