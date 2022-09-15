أهم مخرجات اجتماع لجنة المالية والميزانية والتخطيط بجماعة مكناس

ع محياوي _ هبة بريس

تنهي رئاسة جماعة مكناس إلى عموم الساكنة وجميع الشركاء أنها قد ترأست اول امس الثلاثاء 13 شتنبر الجاري، طبقا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل، أشغال اجتماع للجنة المالية والميزانية والتخطيط، حيث تمت دراسة ومناقشة تقييم برنامج عمل الجماعة السابق 2016-2021 بحضور كل من السيدات والسادة ممثل السلطة المحلية وبعض نواب الرئيس وأعضاء من اللجنة المعنية إضافة إلى مشاركة السيد المدير العام للمصالح وبعض أطر الجماعة.

وتجدر الإشارة إلى أن تقرير هذا التقييم من شأنه أن يسهم في تمكين جماعة مكناس من ضمان خمس نقط في التقييم العام المعتمد في برنامج تحسين أداء الجماعات الذي أطلقته وزارة الداخلية بشراكة مع البنك الدولي (WB) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).

وقد عرف هذا الاجتماع الذي تخللته نقاشات قيمة وبناءة تقديم عدد من المقترحات والتوصيات الهامة التي تروم تجاوز بعض الصعوبات و الإكراهات المرتبطة ببلورة وتنفيذ برنامج العمل السابق 2016 – 2021.

أما فيما يخص اجتماع المكتب فقد انعقد يوم الإثنين بعد الزوال من بداية أسبوعنا الجاري، من أجل إعداد مشروع جدول الأعمال: مشروع الميزانية و مجموعة من الشركات و البرامج المهيكلة من أجل تثمين مؤهلات المدينة و خلق دينامية تنموية .

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