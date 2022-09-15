النقل المدرسي يتعزز بـ 9 حافلات جديدة باقليم الحاجب

هبة بريس _ ع المحياوي

أشرف عامل إقليم الحاجب” زين العابدين الأزهر ” اليوم الخميس، على تسليم 9 حافلات جديدة لدعم أسطول النقل المدرسي بمختلف الجماعات الترابية بإقليم الحاجب، خصوصا المتمدرسين بالقرى والمناطق البعيدة عن المؤسسات التعليمية وغير مغطاة بوسائل نقل عمومية أخرى.

وسيستفيد من المشروع في شطره الثاني، ضمن البرنامج الرابع المخصص للدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة بالمحور الثالث الموجه للدعم المدرسي ومواكبة الطفولة والشباب في مجال الدعم المدرسي، ب 5 حافلات وزعت على 5 جماعات ترابية، أيت بوبيدمان ورأس إيجيري وأيت ويخلفن وجحجوح ولقصير، بلغت الكلفة المالية للمشروع 1700000٬00 درهم ويهدف لتوفير النقل المدرسي 292 بالجماعات المعنية.

وستعمل هذه الحافلات لنقل المتمدرسين بكل من دواوير عين الحمرة وأيت حبريش وأيت موكار وسوق الكور وقبالة بجماعة أيت بوبيدمان، ودواوير أيت حدو أوشعيب ومركز رأس إيجيري وأيت مسعود بجماعة رأس إيجيري ودواوير عين عزة وأيت إبراهيم إحلوان الجبل وأيت حمو أوموسى بجماعة أيت ويخلفن، ودواوير تعاونية سليمة 1و2 ومبروكة وضيعة سواسة بجماعة جحجوح، ودواودير أيت على أوبوهو وبلكوري بجماعة لقصير.

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