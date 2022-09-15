طنجة..”حومة الشوك “تهتز على وقع جريمة” قتل” بشعة
هبة بريس - مكتب طنجة
اهتز حي “حومة الشوك” بمدينة طنجة بعد زوال اليوم الخميس، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب عشريني بعد ان تلقى طعنة بواسطة “طورنوفيس” على مستوى القلب.
وبحسب مصادر محلية ، فان خلافا وقع بين الجاني والضحية ، تطور الى ضجار انتهى بجريمة قتل بطلها شاب عشريني قام بتسليم نفسه للشرطة مباشرة بعد ارتكابه لفعله الجرمي .
وقد تم نقل جثة الضحية الى مستودع الأموات قصد اخضاعها للتشريح الطبي من اجل تحديد اسباب الوفاة المباشرة .
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10 تعليقات
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الأمن منعدم
مدينةطنجة تعيش بدون أمن الله يحفظ وليداتنا من هاد قطاع الطرق
لا ولا قوة إلا بالله عليه العظيم
هاد الشي بززززاف
من علامات الساعة كترة القتل
لا حول و لا قوة الا بالله
ياربي السلامة
يا ربي تلطف بينا
قلة التربية واللامسؤولية ديال الوالدين اللي كايولدو ويطلقو للشارع يربيهم.هاهي نتيجة تربية الشارع لا حول ولا قوه الا بالله
لا حول ولا قوة الا بالله تاتي الجريمة من سبب تافه رحم الله الشهيد ورزق اهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون