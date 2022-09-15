أخنوش يسلم رسالة تهنئة من الملك إلى الرئيس الأنغولي

2022-09-15 / 19:15
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هبة بريس _ وكالات

استقبل الرئيس الأنغولي الذي أعيد انتخابه جواو مانويل غونسالفيس لورنسو، اليوم الخميس بالقصر الرئاسي بلواندا، رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي سلمه رسالة تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقد مثل أخنوش جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس جواو لورنسو ونائبته إيسبيرانسا كوستا، اليوم بساحة الجمهورية بالعاصمة لواندا.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث ببرقية تهنئة إلى السيد جواو مانويل غونسالفيس لورنسو بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية أنغولا.

وأعرب جلالته في هذه البرقية عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للرئيس لورنسو بموصول التوفيق في مهامه السامية.

كما عبر جلالة الملك للسيد لورنسو عن تقدير جلالته لما يجمع بين المغرب وأنغولا من روابط الصداقة والأخوة الإفريقية، مجددا حرصه الدائم على العمل سويا مع الرئيس الأنغولي من أجل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية على أساس الاحترام المتبادل والتعاون المثمر، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

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‫9 تعليقات

  4. اللهم احفظ بلدنا وملكنا وشعبنا واراضينا اللهم من اراد بنا سوء فاجعل كيده في نحره..

  5. اللهم انصر الدبلوماسية المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..

  7. الجارة السوء خسرت الملايير بمخيمات تندوف وفي الاخير ستسلم لنا اراضينا المغتصبة ..

  9. لو اننا في بلاد تحترم القانون لتمت محاكمة هذ المحتكر انا بعدا شخصيا مغديش نسمح ايه في 7 دراه للتر خاص اردها ليا مغديش نسمح ليه شفار

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