موسكو ترد على عدم دعوتها لحضور جنازة الملكة إليزابيث

هبة بريس _ وكالات

ندّدت موسكو، الخميس، بما وصفته بسلوك “غير أخلاقي” و”تجديفي” للمملكة المتحدة تجاهها، وذلك بعدما قرّرت لندن الاثنين عدم توجيه دعوة لروسيا لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية، على خلفية التوترات الدبلوماسية القائمة بين البلدين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا “نعتبر هذه المحاولة البريطانية لاستغلال المأساة الوطنية التي أصابت في الصميم ملايين الأشخاص في العالم لغايات جيوسياسية لتسوية حسابات” مع بلدنا سلوكا “غير أخلاقي”، مضيفة أنه سلوك “تجديفي حيال ذكرى إليزابيث الثانية”.

وستقام جنازة الملكة إليزابيث يوم الاثنين 19 سبتمبر.

وكانت مصادر في الحكومة البريطانية كشفت أنه “تم إرسال دعوات حضور الجنازة خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى رؤساء الدول التي تقيم معها المملكة المتحدة علاقات دبلوماسية

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