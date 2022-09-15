The coffin of Queen Elizabeth II, adorned with a Royal Standard and the Imperial State Crown and pulled by a Gun Carriage of The King's Troop Royal Horse Artillery, is pictured during a procession from Buckingham Palace to the Palace of Westminster, in London on September 14, 2022. - Queen Elizabeth II will lie in state in Westminster Hall inside the Palace of Westminster, from Wednesday until a few hours before her funeral on Monday, with huge queues expected to file past her coffin to pay their respects. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

موسكو ترد على عدم دعوتها لحضور جنازة الملكة إليزابيث

2022-09-15 / 18:51
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هبة بريس _ وكالات

ندّدت موسكو، الخميس، بما وصفته بسلوك “غير أخلاقي” و”تجديفي” للمملكة المتحدة تجاهها، وذلك بعدما قرّرت لندن الاثنين عدم توجيه دعوة لروسيا لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية، على خلفية التوترات الدبلوماسية القائمة بين البلدين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا “نعتبر هذه المحاولة البريطانية لاستغلال المأساة الوطنية التي أصابت في الصميم ملايين الأشخاص في العالم لغايات جيوسياسية لتسوية حسابات” مع بلدنا سلوكا “غير أخلاقي”، مضيفة أنه سلوك “تجديفي حيال ذكرى إليزابيث الثانية”.

وستقام جنازة الملكة إليزابيث يوم الاثنين 19 سبتمبر.

وكانت مصادر في الحكومة البريطانية كشفت أنه “تم إرسال دعوات حضور الجنازة خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى رؤساء الدول التي تقيم معها المملكة المتحدة علاقات دبلوماسية

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