جدري القردة

تسجيل أول إصابة بفيروس جدري القردة في أوكرانيا

2022-09-15 / 18:47
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية عن تسجيل أول إصابة بفيروس جدري القرود في أوكرانيا.

وقالت وزارة الصحة الأوكرانية في بيانها: “تم تسجيل الحالة الأولى لمرض جدري القردة مختبريا في أوكرانيا في 15 سبتمبر، الآن تم نقل المريض إلى المستشفى لتلقي العلاج، وكان يعاني من عوارض خفيفة للمرض”.

ووفقا للوزارة فقد أكد المريض أنه لم يكن على اتصال بمرضى جدري القردة ولم يسافر إلى الخارج.

وأضافت: “غير أن ظهور أعراض المرض ونتائج التحاليل تشير إلى إصابة المريض في إحدى المدن الرئيسية في البلاد”.

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‫13 تعليقات

  2. من بداية كورونا إلى ما تبقى في المستقبل هكذا سنعيش وستعيش الأجيال، في كل عام مرض جديد

  3. تيلوحو المرض ويقولو اول مرة ظهر سنة كذا وكذا. باش ماتشك ان القضية فيها إن

  6. اللهم إنا نسألك اللطف بنا و بعبادك ،لا مولى لنا سواك نستجيره ،فاجرنا من كل شر

  8. من كورونا لقرود نسال الله السلامة والعافية وحسن الخاتمة يارب 🤲🏻

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