محلل سياسي : المشاركة الملكية في القمة العربية بالجزائر تبقى ممكنة
تحضر الجزائر للقمة العربية المقبلة حيث وجهت الدعوة وهي الدعوة التي باينت بخصوصها الاراء والتقديرات .
ولم تؤكد الرباط مشاركتها في القمة بشكل صريح، غير ان مصادر أوضحت ، أن المغرب يتجه نحو المشاركة في القمة.
وحول الملف قال رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية، محمد بودن، إن المملكة المغربية تقوم بدراسة الدعوة الجزائرية ومضمونها والتعامل مع مختلف أبعاد الموقف وتفاصيل الأحداث الرسمية في القمة العربية.
وأضاف أن المشاركة الملكية في القمة العربية المقبلة بالجزائر تبقى ممكنة في ظل طموح الدول العربية الوازنة لبعث روح جديدة في العمل العربي المشترك.
ولفت إلى أنه حال قرر المغرب المشاركة فإنها تكون منسجمة مع سياسة “اليد الممدودة” تجاه الجزائر والتي تمسك بها الملك محمد السادس بشجاعة، وسط مناخ من التلميحات السلبية في الجوار.
ويرى أن هذه الخطوة تمثل حدثا تاريخيا وتطورا بارزا في البيئة الاستراتيجية للمشهدين العربي والمغاربي، بحكم أن اللقاءات رفيعة المستوى تسمح باتخاذ قرارات استراتيجية.
وبحسب بودن فإن اتصالات مستمرة بين المملكة المغربية وشركائها في جامعة الدول العربية، حتى موعد القمة، خاصة بشأن تفاصيل متعلقة بالبيان الختامي، وخارطة المملكة المغربية، ومستوى استقبال الوفد المغربي، وموعد تناول الكلمة، والموقع في الصورة الرسمية، وقاعة المؤتمر ومختلف التدابير، والضمانات وصيغة مرور الطائرة في الأجواء الجزائرية، في ظل واقع العلاقات الثنائية بين البلدين.
ويرى أن هذه التفاصيل سابقة الذكر تحدد مستوى التمثيل المغربي بالقمة، سواء كان على أعلى مستوى، أو على المستوى الوزاري، أو إيفاد شخصيات على مستوى آخر.
9 تعليقات
نتمنى من صاحب الجلالة إرسال العلامة الديني ” محمد الريسوني” الى القمة العربية ،التي ستقام في الجزائر .عوض الوزير أخنوش او بوريطة
تحية حارة السي محمد
تبارك الله على سي محمد منووور
تبارك الله على الاخ والاستاذ محمد
تحليل في المستوى الا أن السؤال المطروح هو هل النظام الجازئري سيكون في مستوى الحدث ام سيستمر في ممارساته الدنيئة وخطابه البئيس
لا انصح بهده الزيارة الملكية
حضور الملك شخصيا يبقى مستبعدا
الملك لن يحل ضيفا بين اعداء وحدتنا الترابية . وسينوب عنه الامير مولاي رشيد .. هذا هو الاصوب بالنسبة لي ..
مجرد تساؤل.
هل شاركت الجزائر في قمم المغرب !!!؟؟؟
جاء في المقال ما نصه:
“وأضاف أن المشاركة الملكية في القمة العربية المقبلة بالجزائر تبقى ممكنة في ظل طموح الدول العربية الوازنة لبعث روح جديدة في العمل العربي المشترك.” انتهى الاقتباس
قبل أيام كنا نسمع عكس هذا الكلام وأن الدول الوازنة مستاءة من الجزائر بسبب طبيعة علاقاتها بإثيوبيا وإيران والمغرب.
جاء في المقال ما نصه:
“ولفت إلى أنه حال قرر المغرب المشاركة فإنها تكون منسجمة مع سياسة “اليد الممدودة” تجاه الجزائر” انتهى الاقتباس.
مشاركة الملك من عدمها لا علاقة بها العلاقات الثنائية بين البلدين وبسياسة اليد الممدودة، وفي حال حضوره أو من يمثله فذلك ليس لزيارة الجزائر أو لقاء المسؤولين الجزائريين بل للمشاركة في القمة وبس.
جاء في المقال ما نصه:
“خاصة بشأن تفاصيل متعلقة بالبيان الختامي، وخارطة المملكة المغربية، ومستوى استقبال الوفد المغربي، وموعد تناول الكلمة، والموقع في الصورة الرسمية، وقاعة المؤتمر ومختلف التدابير، والضمانات وصيغة مرور الطائرة في الأجواء الجزائرية، في ظل واقع العلاقات الثنائية بين البلدين.” انتهى الاقتباس.
ما عدا نص البيان الختامي، باقي النقط المثارة كلها نقاط هامشية إثارتها من بعض الزعماء يساهم في تعكير الأجواء البينية لا أكثر، وحتى فيهم من يتخذ بسببها موقف من البيان الختامي أو حتى يقرر بسببها حضوره من عدمه.
للتذكير أن الجزائر شاركت في ثلاث قمم أحتضنها المغرب عندما قطع علاقته معها بين 1976 و1988.
قمة فاس 1981 التي غابت عنها مصر.
قمة فاس 1982 التي غابت عنها ليبيا ومصر.
قمة الدار البيضاء 1985 التي غابت عنها الجزائر وليبيا ولبنان و سوريا واليمن الجنوبي ومصر.
قمة الدار البيضاء 1989 التي غابت عنها لبنان.