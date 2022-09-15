A vehicle of the royal Moroccan armed forces is seen on the Moroccan side of border crossing point between Morocco and Mauritania in Guerguerat located in the Western Sahara, on November 25, 2020, after the intervention of Moroccan army in the area. - Morocco in early November accused the Polisario Front of blocking the key highway for trade with the rest of Africa, and launched a military operation to reopen it. (Photo by Fadel SENNA / AFP)

الحكومة الموريتانية تحدد موقفها من ملف الصحراء المغربية

2022-09-15 / 18:15
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هبة بريس _ الرباط

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، الناني ولد اشروقة، أمس الأربعاء، إن الموقف الموريتاني من قضية الصحراء المغربية، “ثابت ومعروف ” وهو الموقف “المتجسد في الحياد الإيجابي”.

وأضاف ولد اشروقة، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء، أن موقف موريتانيا “المحايد” من قضية الصحراء المغربية مبني على “ركائز أساسية” من بينها أن “نواكشوط لها الاستعداد التام والإرادة الصادقة لكل ما من شأنه أن يشكل حلا سلميا للقضية”، مشددا على “حرص البلاد على أن تكون جزءا من الحل لا من المشكلة”.

وأضاف الوزير الموريتاني أن موريتانيا في هذا الإطار أيضا “ملتزمة بجميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ذات الصلة” بقضية الصحراء، مؤكدا أن بلاده “حريصة كل الحرص على أن تكون لها علاقات متميزة مع كل الأطراف”

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‫11 تعليقات

  2. دبلوماسية الغدر المضمر ، يجب الضغط الاقتصادي و سيرى المغرب منهم مقة و تحيط

  3. خايفين من عصابة بوزبال تجي تهرف ليهم على نواكشوط🤣🤣🤣 حيث الى جرات عليهم الجزائر ما عندهم فين يمشو من غير موريتانيا….

  4. موريطانيا رغم علمها باحقية المغرب من قضية الصحراء المغربية الا انها فضلت الحياد الإيجابي وهذا اختيار سيادي

  5. غير منطقي. تعترفون بجمهورية الوهم و تدعون الحياد. هذا اسمه الجبن و النفاق.

  6. مجرد تساؤل.
    جاء في المقال على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، الناني ولد اشروقة ما نصه:
    “(موريتانيا) ملتزمة بجميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ذات الصلة” انتهى الاقتباس.
    والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة تعتبر القضية الصحراوية فضية تصفية استعمار وأن جبهة البوليزاريو هي الممثل الوحيد للشعب الصحراوي.

  7. نسيت موريتانيا أنها كانت جزء من المغرب وهاهي الآن تمثل دور الشيطان الأخرس لأنها ليست مع الحق مع علمها بذلك إلا انها فضلت الصمت

  8. نفاق وتضليل أي موقف حيادي تتحدث عنه موريتانيا إنه لعب على الحبلين

  10. الحكومة الموريتانية كلامها ديبلوماسي مبني على لغة الخشب و يبين ضمنيا اعترافها بالطرف الآخر.
    فكلامها كلام واضح لا يحتاج التفسير، و الله من ورائهم محيط و السلام

  11. موريطانيا مع الغالب و الرابح يعني تستخدم الحيل رغم انها،هي الاخرى ارض مغربية ولهذا فاما معنا او ضدنا خير الكلام ما قل و دل

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