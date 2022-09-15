الحكومة الموريتانية تحدد موقفها من ملف الصحراء المغربية

هبة بريس _ الرباط

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، الناني ولد اشروقة، أمس الأربعاء، إن الموقف الموريتاني من قضية الصحراء المغربية، “ثابت ومعروف ” وهو الموقف “المتجسد في الحياد الإيجابي”.

وأضاف ولد اشروقة، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء، أن موقف موريتانيا “المحايد” من قضية الصحراء المغربية مبني على “ركائز أساسية” من بينها أن “نواكشوط لها الاستعداد التام والإرادة الصادقة لكل ما من شأنه أن يشكل حلا سلميا للقضية”، مشددا على “حرص البلاد على أن تكون جزءا من الحل لا من المشكلة”.

وأضاف الوزير الموريتاني أن موريتانيا في هذا الإطار أيضا “ملتزمة بجميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ذات الصلة” بقضية الصحراء، مؤكدا أن بلاده “حريصة كل الحرص على أن تكون لها علاقات متميزة مع كل الأطراف”

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