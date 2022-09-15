عزيز أخنوش ونبيل بنعبد الله

غلاء الأسعار.. الPPS: إجراءات الحكومة ضعيفة ومعزولة ومحدودة الأثر

2022-09-15 / 17:35
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هبة بريس

تناول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الأخير، أهم ما يَــسِمُ الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا من صعوبات، عنوانُــــها الأبرز الاستمرارُ المُقلِــــق لتدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية، بسبب الغلاء الفاحش للأسعار، وكذا معاناة المقاولات الوطنية، ولا سيما منها الصغرى والمتوسطة.

وفي هذا الصدد، جدَّدَ المكتبُ السياسي أسفه واستغرابه من موقف الحكومة إزاء هذه الأوضاع العصيبة، حيث لم تُبادر، رغم كل النداءات المُـــــوَجَّهَـــة لها، إلى بلورة إجراءاتٍ وقراراتٍ ملموسة، في إطار خُطة شاملة ورؤية واضحة، يكون الهدفُ منها التخفيفُ من معاناة المواطنات والمواطنين ودعمُ المقاولات الوطنية.

وجدد الحزب تنبيــــههُ الحكومةَ إلى دقة وخطورة هذه الأوضاع المرشحة للتفاقم، مؤكدا على أنَّ الإجراءاتِ المتخذة من قِبَلها، إلى حدود الآن، لا تزال ضعيفةً ومعزولةً ومحدودةَ الأثر، ولا ترقى بالتالي إلى القدرة على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة ظرفيا، وبالأحرى إلى أن تُشكِّل مدخلاً للإصلاحات الهيكلية التي تَصَوَّرَها وأوصى بها النموذجُ التنموي الجديد الذي اعتمدتهُ الحكومةُ مرجعاً.

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