طلبة أوكرانيا.. اتخاد إجراءات وتدابير لفائدة المسجلين بمسالك الهندسة المعمارية

هبة بريس

أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أنه تم اتخاد مجموعة من الإجراءات والتدابير لضمان استمرارية المسار الجامعي للطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا المسجلين بمسالك الهندسة المعمارية.

وأوضح بلاغ مشترك للوزارتين أن هذه الإجراءات والتدابير تتمثل بالنسبة للطلبة الراغبين في التسجيل بالمدارس الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط ومراكش وفاس وتطوان وأكادير ووجدة، في تكليف المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط بتدبير مختلف إجراءات تنظيم مباراة تقييمية، وفي فتح باب الترشيح ابتداء من 14 إلى 21 شتنبر 2022، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة مساء، وذلك عبر إيداع الملف الورقي بمقر المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية المتواجدة بنفس تراب الأكاديمية التي حصل بها المترشح على شهادة الباكالوريا.

وأشار إلى أنه سيتم تنظيم الاختبار التقييمي لجميع المستويات يوم السبت فاتح أكتوبر 2022 على الساعة الثامنة والنصف صباحا بمقر المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط، مبرزا أن الإعلان عن النتائج النهائية سيكون يوم الأحد 02 أكتوبر 2022 بالموقع الإلكتروني www.concoursena.ma.

وأضاف أنه سيتم توزيع المترشحين المقبولين بصفة نهائية، على المدارس الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط ومراكش وفاس وتطوان وأكادير ووجدة، حسب تراب الأكاديمية التي حصل بها المترشح على شهادة الباكالوريا، لافتا إلى أنه سيتم فتح تسجيل المترشحين المقبولين، ابتداء من يوم الإثنين 03 إلى غاية الأربعاء 05 أكتوبر 2022 وذلك بالمدرسة المقبول بها المترشح المعني بالأمر.

أما بالنسبة للطلبة الراغبين في التسجيل بالمؤسسات الوطنية الخاصة والشريكة، يضيف البلاغ ، فقد تم فتح باب الترشيح ابتداء من 14 إلى 21 شتنبر 2022 من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة مساء، وذلك عبر إيداع الملف الورقي بمقر المؤسسة التي يرغب المترشح ولوجها من بين إحدى المؤسسات الوطنية الخاصة والشريكة.

وأبرز أنه سيتم الإعلان يوم الجمعة 23 شتنبر 2022 عن لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار بمختلف المستويات، وذلك بالموقع الإلكتروني الخاص بكل مؤسسة، وتنظيم الاختبار التقييمي لجميع المستويات يوم السبت فاتح أكتوبر 2022 على الساعة الثامنة والنصف صباحا بالمقر الخاص بكل مؤسسة.

وبحسب المصدر ذاته فإنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية يوم الأحد 02 أكتوبر 2022 بالموقع الإلكتروني الخاص بكل مؤسسة، مضيفا أنه سيتم فتح تسجيل المترشحين المقبولين يوم الإثنين 03 أكتوبر 2022، وذلك بالمدرسة المقبول بها كل مترشح.

أما في ما يخص الطلبة الراغبين في متابعة دراستهم عن بعد بالجامعات الأوكرانية، فسيتم فتح إمكانية إجراء التداريب بإحدى المؤسسات الوطنية المختصة، تحت إشراف إحدى المدارس الوطنية للهندسة المعمارية أو المؤسسات الوطنية الخاصة والشريكة.

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