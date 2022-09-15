كورونا بالمغرب.. 20 إصابة جديدة وأزيد من 6.7 ملقح بالجرعة الثالثة

2022-09-15 / 16:40
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس، عن تسجيل 20 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 21 شخصا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و786 ألف و712 أشخاص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و394 ألف و402 شخصا، مقابل 24 مليون و900 ألف و360 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 45 ألف و975 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و264 ألف و731 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و248 ألف و287 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء – سطات (11)، والرباط سلا القنيطرة (4)، وسوس ماسة (2) ، وحالة واحدة في كل من جهة مراكش- آسفي ، وطنجة – تطوان – الحسيمة وجهة الشرق.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 168 حالة، في ما تم تسجيل حالة خطرتين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليكون مجموع هذه الحالات 8 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,2 في المائة.

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