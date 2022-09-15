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الPPS يسجل ندرة عدد من المقررات الدراسية وغلاء أسعارها

2022-09-15 / 16:15
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هبة بريس

تناول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الملامح العامة للدخول المدرسي الحالي.

وتوقف المكتب عند بوادر وإرادة إصلاح قطاع التعليم بإشكالاته العويصة والمعقدة، متطلعاً إلى أن يتم تسريع التنفيذ الكامل والناجع لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، من خلال تعبئة كافة المتدخلين ورصد الإمكانيات التمويلية الضرورية.

وفي نفس السياق، تطرق المكتبُ السياسي إلى الصعوباتِ والمشاكل التي تواجهها الأسر المغربية مع هذا الدخول المدرسي، لا سيما من حيثُ غيابُ أو ندرةُ عددٍ من كُتب المقررات الدراسية في المكتبات، وغلاء أسعار معظمها وجُلٍّ اللوازم المدرسية، وكذا الاكتظاظ الذي لا تزال تعرفه عددٌ من المؤسسات التعليمية، والخصاص في أطر التدريس بعددٍ من المناطق، وفي مواد دراسية بعينها، ناهيك عن معاناة الأسر مع بعض مؤسسات التعليم الخصوصية.

واعتبر المكتب، أن جميع هذه المظاهرُ تؤثر سلباً على مسيرة إصلاح التعليم، وتتطلبُ جهداً كبيراً يتعين بذلهُ من أجل تجاوزها.

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