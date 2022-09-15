في ويندسور.. الملكة إليزابيث الثانية توارى الثرى الاثنين المقبل

2022-09-15 / 15:55
0
هبة بريس - وكالات

أعلن قصر باكنغهام أن جثمان الملكة إليزابيث الثانية سيوارى الثرى، يوم الاثنين المقبل، عند الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي، خلال مراسم خاصة بكنيسة سانت جورج في قصر ويندسور غرب لندن، وذلك بعد مراسم الجنازة الوطنية التي تقام صباحا في العاصمة.

ومساء يوم غد الجمعة عند الساعة 18:30 بتوقيت غرينيتش يلتقي أبناء الملكة، ومن بينهم الملك تشارلز الثالث، حول نعشها المسجى في قصر ويستمنستر بلندن حتى موعد جنازة إليزابيث الثانية التي توفيت في الثامن من شتنبر عن عمر 96 عاما في أسكتلندا.

وتقام الجنازة الرسمية، وهي الأولى منذ وفاة وينستون تشرشل في العام 1965، عند الساعة العاشرة بتوقيت غرينيتش من يوم الاثنين المقبل، في كاتدرائية ويستمنستر بحضور أزيد من ألفي مدعو، بينهم مئات من قادة الدول الأجانب وأفراد من العائلات الملكية.

وبعد مراسم الجنازة، ينقل النعش على عربة مدفع في مسيرة عبر شوارع العاصمة البريطانية حتى قوس ولينغتون الواقع في هايد بارك كورنر حيث ينقل إلى سيارة.

وعند الوصول إلى ويندسور سينقل النعش إلى كنيسة سانت جورج مرورا بممر “لونغ ووك” المؤدي إلى قصر ويندسور قبل مراسم ينقلها التلفزيون.

وتقام صلاة عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينيتش في الكنيسة بحضور أزيد من 800 شخص قبل مراسم الدفن التي يحضرها فقط أفراد العائلة من دون مصورين أو كاميرات.

وسيرقد نعش الملكة في كنيسة الملك جورج السادس الملاصقة للكنيسة الرئيسية حيث دفن والدها ووالدتها فضلا عن رماد شقيقتها الأميرة مارغريت.

ويقيم الملك تشارلز الثالث مراسم استقبال الأحد لقادة الدول الأجانب.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الصحة العالمية: نهاية كورونا “تلوح في الأفق”

الصحة العالمية: نهاية كورونا “تلوح في الأفق”

2022-09-15 / 11:00
Photo of أمير قطر عن أزمة المقاطعة: لا أودّ الحديث عن الماضي

أمير قطر عن أزمة المقاطعة: لا أودّ الحديث عن…

2022-09-15 / 10:02
Photo of الرئاسة الأوكرانية: إصابة زيلينسكي في حادث سير بالعاصمة كييف

الرئاسة الأوكرانية: إصابة زيلينسكي في حادث سير بالعاصمة كييف

2022-09-15 / 09:24
Photo of حزب العمال الجزائري: أوروبا تخادع الجزائر من أجل مصالحها الطاقوية

حزب العمال الجزائري: أوروبا تخادع الجزائر من أجل مصالحها…

2022-09-14 / 20:40
Photo of ذي صن البريطانية : أنباء غير مؤكدة عن تعرض بوتين لمحاولة اغتيال .

ذي صن البريطانية : أنباء غير مؤكدة عن تعرض…

2022-09-14 / 20:13
Photo of يلتقي بوتين.. الرئيس الصيني بأول رحلة خارجية منذ تفشي كورونا

يلتقي بوتين.. الرئيس الصيني بأول رحلة خارجية منذ تفشي…

2022-09-14 / 19:36
Photo of تايلاند..اعتقال ضابط مختل عقليا “قتل” اثنين من رفاقه

تايلاند..اعتقال ضابط مختل عقليا “قتل” اثنين من رفاقه

2022-09-14 / 19:09
Photo of رئيسة وزراء فرنسا: أسعار الغاز ستزيد 5 أضعاف والكهرباء 10 أضعاف

رئيسة وزراء فرنسا: أسعار الغاز ستزيد 5 أضعاف والكهرباء…

2022-09-14 / 17:47
Photo of جثمان الملكة إليزابيث إلى ويستمنستر.. وحشود تنتظر الوداع الأخير

جثمان الملكة إليزابيث إلى ويستمنستر.. وحشود تنتظر الوداع الأخير

2022-09-14 / 15:45
Photo of بريطانيا تضيف 3 دول جديدة إلى قائمة “غير المدعوين لجنازة إليزابيث”

بريطانيا تضيف 3 دول جديدة إلى قائمة “غير المدعوين…

2022-09-14 / 14:50

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق