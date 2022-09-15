بعد هاشتاغ ” الباكالوريا القديمة لن تموت” ….كلية المحمدية تتفاعل ايجابا

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أولى بوادر التفاعل الايجابي مع هاشتاغ ” الباكالوريا القديمة لن تموت”، والذي طالب من خلاله فايسبوكيون معنيون بالموضوع الجامعات المغربية السماح لهم بمواصلة مشوارهم الدراسي انسجاما ومضامين الدستور، كشفت مصادر هبة بريس، أن عميد الكليـة العلـوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالمحمدية أعلن أمس الأربعاء عن قرار يدعو فيه عموم الطلبة الحاصلين على شهادة البكالـوريـا مـا قبـل 2020 و الراغبين في التسجيل بالمؤسسة، بأن تقديم الطلبات سيمتد من يوم الأربعاء 14 شتنبر إلى يوم الأربعاء 21 شتنبر 2022، و ذلك عبر المسح الضـوني بشكل واضح (scanne) للوثائق أسفله و ملء الاستمارة الموجودة بموقع الكلية، مرفوقين الوثائق المطلوبة: شهادة البكالوريا، بطاقة التعريف الوطنية.

وكشف الاعلان عن ملحوظة مهمة، مفادها، بأن ايداع الطلب لا يعني بالضرورة قبول التسجيل بل حسب الطاقة الاستيعابية للمؤسسة، اذ لن يسمح بالتسجيل للطلبة الحاصلين مسبقا على دبلوم في جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، ولن يقبل أي طلب خارج الآجال المحددة في الإعلان

وأكد الاعلان على أن روافد الكلية تتوزع كالتالي:

مسلك الاقتصاد: المحمدية – ابن سليمان – بوزنيقة – سيدي البرنوصي

مسلك القانون (باللغة العربية): عين السبع – الحي المحمـدي – سيدي البـر نوصي – المحمدية – ابن سليمان و بوزنيقة.

مسلك القانون (باللغة الفرنسية): الدار البيضاء – المحمدية – ابن سليمان و بوزنيقة.

هذا وكان نشطاء فايسبوكيون من حاملي” الباكالوريا القديمة”، أطلقوا هاشتاغ اجتاح منصات التواصل الاجتماعي، بيد أنه وضع حتى الوزارة الوصية على قطاع التعليم الجامعي أمام موقف حرج، مطالبين إياها بالسماح لهؤلاء باستكمال دراساتهم الجامعية انسجاما مع مضامين الدستور.

الخطوة التي جاءت بالتزامن مع انطلاق الدخول الجامعي الحالي، عرفت تفاعلا كبيرا وتعاطفا من جمهور عريض من الأساتذة الجامعيين والباحثين وخبراء القانون الدستوري، الذين أجمعوا على ضرورة تمتيع حاملي شهادة “الباكالوريا القديمة” من حقه الدستوري المتمثل في التسجيل في الجامعات المغربية، علما أن هذه الأخيرة ترفض تسجيلهم بدعوى الاكتظاظ الحاصل على مستوى استقبال الطلبة الجدد.

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