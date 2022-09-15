الفنان اللبناني فادي أندراوس يصدر “دادا” باللهجة المغربية

نجلاء مزيان

طرح الفنان اللبناني فادي أندراوس جديده الفني تحت عنوان “دادا”، باللهجة المغربية وذلك عبر قناته الرسمية على موقع رفع الفيديوهات يوتيوب.

هذه المرّة كان لجمهور فادي في المغرب العربي الحصّة الأكبر، فبتعاون أوّل مع المنتج الموسيقي المغربي MoBeazy، قرّر الطرفان إطلاق “دادا” لتكون اولى إصدارات أندراوس باللهجة المغربية.

و أشرف على إخراج الفيديو كليب مايا صليبا، التي اختارت تصويره على شواطئ منطقة البترون في لبنان، حيث حلت وصيفة ملكة جمال لبنان الخامسة للعام 2022 “دلال حب الله” ضيفة بالكليب بدور “دادا” إلى جانب فادي أندراوس.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5