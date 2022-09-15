أسود القاعة يفوزون على فينلندا برباعية و يتأهلون لنهائي كأس القارات
هبة بريس _ رياضة
تمكن المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة من الفوز على نظيره الفينلندي بحصة أربعة أهداف لواحد و ذلك في نصف نهائي كأس القارات الدولي الذي تحتضنه دولة تايلاند.
و تمكن رفاق أنس العيان من بسط سيطرتهم طيلة شوطي المباراة لينهوا الجولة الأولى متقدمين بثلاثة أهداف لصفر.
و سير أسود الأطلس الجولة الثانية بذكاء من خلال الحفاظ على الكرة أكبر وقت ممكن، لتنتهي المباراة بفوز المغاربة برباعية كانت كافية ليتأهلوا لنهائي كأس القارات.
و سيواجه المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة في مباراة النهاية المنتخب الإيراني الذي تأهل للنهائي بعد فوزه على منتخب تايلاند.
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الحمد لله غاديين مزيان الله يوفق الاعبين ديالنا هاد شرف وشعور بالفرح لشعبنا ودائما شعارنا الله الوطن الملك الصحراء مغربيه مغربيه وافتخر بملكنا محمد السادس نصره الله وايده