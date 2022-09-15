أسود القاعة يفوزون على فينلندا برباعية و يتأهلون لنهائي كأس القارات

2022-09-15 / 15:10
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هبة بريس _ رياضة

تمكن المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة من الفوز على نظيره الفينلندي بحصة أربعة أهداف لواحد و ذلك في نصف نهائي كأس القارات الدولي الذي تحتضنه دولة تايلاند.

و تمكن رفاق أنس العيان من بسط سيطرتهم طيلة شوطي المباراة لينهوا الجولة الأولى متقدمين بثلاثة أهداف لصفر.

و سير أسود الأطلس الجولة الثانية بذكاء من خلال الحفاظ على الكرة أكبر وقت ممكن، لتنتهي المباراة بفوز المغاربة برباعية كانت كافية ليتأهلوا لنهائي كأس القارات.

و سيواجه المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة في مباراة النهاية المنتخب الإيراني الذي تأهل للنهائي بعد فوزه على منتخب تايلاند.

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‫10 تعليقات

  1. الحمد لله غاديين مزيان الله يوفق الاعبين ديالنا هاد شرف وشعور بالفرح لشعبنا ودائما شعارنا الله الوطن الملك الصحراء مغربيه مغربيه وافتخر بملكنا محمد السادس نصره الله وايده

  5. شكرا لكم تستحقون الافضل شرف لنا كمغاربة للكرة المغربية والعربية ..

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