أسود القاعة يفوزون على فينلندا برباعية و يتأهلون لنهائي كأس القارات

هبة بريس _ رياضة

تمكن المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة من الفوز على نظيره الفينلندي بحصة أربعة أهداف لواحد و ذلك في نصف نهائي كأس القارات الدولي الذي تحتضنه دولة تايلاند.

و تمكن رفاق أنس العيان من بسط سيطرتهم طيلة شوطي المباراة لينهوا الجولة الأولى متقدمين بثلاثة أهداف لصفر.

و سير أسود الأطلس الجولة الثانية بذكاء من خلال الحفاظ على الكرة أكبر وقت ممكن، لتنتهي المباراة بفوز المغاربة برباعية كانت كافية ليتأهلوا لنهائي كأس القارات.

و سيواجه المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة في مباراة النهاية المنتخب الإيراني الذي تأهل للنهائي بعد فوزه على منتخب تايلاند.

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