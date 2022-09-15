أسود القاعة يفوزون على فينلندا برباعية و يتأهلون لنهائي كأس القارات
هبة بريس _ رياضة
تمكن المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة من الفوز على نظيره الفينلندي بحصة أربعة أهداف لواحد و ذلك في نصف نهائي كأس القارات الدولي الذي تحتضنه دولة تايلاند.
و تمكن رفاق أنس العيان من بسط سيطرتهم طيلة شوطي المباراة لينهوا الجولة الأولى متقدمين بثلاثة أهداف لصفر.
و سير أسود الأطلس الجولة الثانية بذكاء من خلال الحفاظ على الكرة أكبر وقت ممكن، لتنتهي المباراة بفوز المغاربة برباعية كانت كافية ليتأهلوا لنهائي كأس القارات.
و سيواجه المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة في مباراة النهاية المنتخب الإيراني الذي تأهل للنهائي بعد فوزه على منتخب تايلاند.
ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0
5
10 تعليقات
الحمد لله غاديين مزيان الله يوفق الاعبين ديالنا هاد شرف وشعور بالفرح لشعبنا ودائما شعارنا الله الوطن الملك الصحراء مغربيه مغربيه وافتخر بملكنا محمد السادس نصره الله وايده
الف مبروك الأبطال الإفريقية والعربية لكرة القاعة..
شرفتم الكرة المغربية والعربية ..
فوز مستحق لاسود الاطلس لكرة القاعة هنيئا لكم..
شكرا لكم تستحقون الافضل شرف لنا كمغاربة للكرة المغربية والعربية ..
هنيئا لنا جميعا بهذا الفوز المستحق..
الف مبروك للأبطال..
كل الاحترام والتقدير على مجهوداتهم واجتهاداتهم ..
فوز عن استحقاق الف مبروك للمنتخب الوطني للقاعة على هذه النتيجة ..
الف مبروك لاسود الاطلس..