الحموشي يتباحث ومديرة الاستخبارات الإسبانية سبل التعاون الأمني

2022-09-15 / 14:28
0
هبة بريس

استقبل عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الخميس 15 شتنبر الجاري بالرباط، Esperanza Casteleiro Llamazares كاتبة الدولة ومديرة المركز الوطني للاستخبارات بالمملكة الإسبانية.

ويأتي هذا اللقاء، على هامش زيارة العمل التي تقوم بها كاتبة الدولة ومديرة المركز الوطني الاسباني للاستخبارات إلى المملكة المغربية، على رأس وفد أمني رفيع المستوى، وذلك لدعم وتعزيز التعاون المغربي الإسباني في مختلف المجالات الأمنية التي تحظى بالاهتمام المشترك.

وقد شكّل هذا اللقاء فرصة سانحة استعرض فيها السيد عبد اللطيف حموشي مع السيدة Esperanza Casteleiro Llamazares مستويات وأشكال التعاون الأمني القائم حاليا بين المملكة المغربية ونظيرتها الإسبانية وكذا الآليات الكفيلة بتطوير وتمتين هذا التعاون، ليكون في مستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وفي مستوى الجاهزية والفعالية التي تتطلبها موجبات حماية الأمن المشترك في ظل التحديات الأمنية المتنامية والمستجدة على الصعيدين الدولي والجهوي.

ويُترجم هذا اللقاء، مثانة وأهمية التعاون المغربي الاسباني في المجال الأمني والاستخباراتي، خصوصا في ظل تسارع التحديات المرتبطة بالوضع الإقليمي والجهوي، وكذا بسبب المخاطر المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة السيبرانية ومختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها شبكات تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العيون.. إحباط عملية تهريب كمية مهمة من السجائر ومادة المعسل

العيون.. إحباط عملية تهريب كمية مهمة من السجائر ومادة…

2022-09-15 / 17:44
Photo of طلبة أوكرانيا.. اتخاد إجراءات وتدابير لفائدة المسجلين بمسالك الهندسة المعمارية

طلبة أوكرانيا.. اتخاد إجراءات وتدابير لفائدة المسجلين بمسالك الهندسة…

2022-09-15 / 17:04
Photo of كورونا بالمغرب.. 20 إصابة جديدة وأزيد من 6.7 ملقح بالجرعة الثالثة

كورونا بالمغرب.. 20 إصابة جديدة وأزيد من 6.7 ملقح…

2022-09-15 / 16:40
Photo of الPPS يسجل ندرة عدد من المقررات الدراسية وغلاء أسعارها

الPPS يسجل ندرة عدد من المقررات الدراسية وغلاء أسعارها

2022-09-15 / 16:15
Photo of بعد هاشتاغ ” الباكالوريا القديمة لن تموت” ….كلية المحمدية تتفاعل ايجابا

بعد هاشتاغ ” الباكالوريا القديمة لن تموت” ….كلية المحمدية…

2022-09-15 / 15:41
Photo of تجديد مطالب تخفيف ثقل مصاريف العلاج والأدوية على المرضى

تجديد مطالب تخفيف ثقل مصاريف العلاج والأدوية على المرضى

2022-09-15 / 14:10
Photo of وفاة طالبين بحريق الحي الجامعي في وجدة.. “اتحاد طلبة المغرب” يطالب بالتحقيق

وفاة طالبين بحريق الحي الجامعي في وجدة.. “اتحاد طلبة…

2022-09-15 / 10:26
Photo of أسعار الخضر تعاود الارتفاع.. ومواطن: “القفة ولات كتقام ب200 درهم”

أسعار الخضر تعاود الارتفاع.. ومواطن: “القفة ولات كتقام ب200…

2022-09-15 / 09:15
Photo of طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-09-15 / 09:07
Photo of تدشين قصر العدالة الجديد بالرباط

تدشين قصر العدالة الجديد بالرباط

2022-09-14 / 23:42

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق