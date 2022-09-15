وسائل إعلام دولية تصف انتصارات المغرب ب”الغزوة الديبلوماسية” بعد تغير موقف كينيا
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تواصل الديبلوماسية المغربية تحركاتها المكثفة و عملها الدؤوب لكسب المزيد من التأييد في ملف الصحراء، و كان من ثمار هذا العمل تغير مواقف عدد من الدول التي كانت حتى وقت قريب معادية للوحدة الترابية للمملكة.
و قبل ساعات، انضمت كينيا لقائمة داعمي الطرح المغربي بعد أن قررت سلطات نيروبي سحب الاعتراف بعصابة البوليساريو و دعم مغربية الصحراء و ذلك بعد رسالة وجهها الملك محمد السادس لرئيس كينيا الجديد.
هاته الانتصارات الدبلوماسية المغربية على أكثر من واجهة، و التي شكلت صدمة لبعض الجهات و البلدان التي ابتلعت لسانها و حاولت تبخيس الحدث أهميته، نالت حيزا مهما من صفحات المواقع الدولية و نشرات أخبار كبريات القنوات الإخبارية.
و نوهت وسائل الإعلام الدولية بالنصر الديبلوماسي المغربي و اعتبرته “غزوة” الرباط، مستحضرة المسار المتجدد لقضية الصحراء المغربية و التي تكللت قبل أشهر باعتراف أمريكا بسيادة المغرب على كامل ترابه بما فيها الأقاليم الصحراوية الجنوبية.
2 تعليقات
مجرد تساؤل.
متى يذوب الثلج ويظهر المرج !!!؟؟؟
حينئذ سيعلم العالم ما حصل في البيرو وتكرر في كينيا.
حيث في كلا البلدين تم سحب الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ” بفعل فاعل”، كأنها مؤامرة مدبرة في ليل، ثم أعيدت المياه إلى مجاريها.
وبالعودة إلى كينيا، فإن الرئيس الكيني الجديد سحب تغريدة سحب الاعتراف، وعوضها بتغريدة أخرى هذا نصها:
“Kenya supports the United Nations framework as the exclusive mechanism to find a lasting solution of the dispute over Western Sahara.”
وبالعودة إلى المنطقة، لو كان الرئيس الكيني كان يريد فعلا سحب اعتراف بلاده بالجمهورية الصحراوية ما كان ليسمع لإبراهيم غالي حضور احتفال تنصيبه ويستقبله استقبال الرؤساء.
المرة القادمة جنوب افريقيا وباقي الدول التي تاخذ رشاوي من دوزيام حلوف الولاية الفرنسية وكلابها بوزبال.