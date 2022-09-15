وسائل إعلام دولية تصف انتصارات المغرب ب”الغزوة الديبلوماسية” بعد تغير موقف كينيا

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تواصل الديبلوماسية المغربية تحركاتها المكثفة و عملها الدؤوب لكسب المزيد من التأييد في ملف الصحراء، و كان من ثمار هذا العمل تغير مواقف عدد من الدول التي كانت حتى وقت قريب معادية للوحدة الترابية للمملكة.

و قبل ساعات، انضمت كينيا لقائمة داعمي الطرح المغربي بعد أن قررت سلطات نيروبي سحب الاعتراف بعصابة البوليساريو و دعم مغربية الصحراء و ذلك بعد رسالة وجهها الملك محمد السادس لرئيس كينيا الجديد.

هاته الانتصارات الدبلوماسية المغربية على أكثر من واجهة، و التي شكلت صدمة لبعض الجهات و البلدان التي ابتلعت لسانها و حاولت تبخيس الحدث أهميته، نالت حيزا مهما من صفحات المواقع الدولية و نشرات أخبار كبريات القنوات الإخبارية.

و نوهت وسائل الإعلام الدولية بالنصر الديبلوماسي المغربي و اعتبرته “غزوة” الرباط، مستحضرة المسار المتجدد لقضية الصحراء المغربية و التي تكللت قبل أشهر باعتراف أمريكا بسيادة المغرب على كامل ترابه بما فيها الأقاليم الصحراوية الجنوبية.

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