مصرع عاملتين وجرح 14 آخرين في حادث إنقلاب “بيكوب” بشتوكة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

خلف حادث طرقي، صباح اليوم الخميس 15 شتنبر الجاري، مصرع عاملتين فلاحيتين على الفور ، فيما أصيب 14 إمرأة بجروح متفاوتة الخطورة ، على مستوى منطقة المدار السقوي بجماعة أيت اعميرة بإقليم اشتوكة أيت باها .

فاجعة طرقية جديدة يشهدها إقليم اشتوكة، خلفت ضحايا في الأرواح في صفوف عاملات زراعيات، بسبب التهور وطريقة نقل العاملات في ظروف غير إنسانية، كما أن تكرار الحوادث المماثلة، وعدم وجود حل لهذه الأزمة المتسلسلة، يفرض من الجهات المختصة العمل على وقف هذا النزيف.

مصادر الجريدة، قالت أن سيارة “بيكوب” كانت تحمل 16 عاملة زراعية إصطدمت بسيارة خفيفة بالمدار السقوي بجماعة خميس أيت اعميرة ما تسبب في وفاة عاملتين وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

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