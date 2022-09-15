الجماهير الإسرائيلية تطلق صافرات استهجان ضد حكيمي.. والأخير يتجاهل

هبة بريس - وكالات

كما كان متوقعا، تكرر الاستقبال العدائي من الجماهير الإسرائيلية للاعب المغربي أشرف حكيمي، خلال مباراة فريقه باريس سان جيرمان ضد مكابي حيفا التي أقيمت الأربعاء بدوري أبطال أوروبا.

وتفوق النادي الباريسي على مضيفه الإسرائيلي بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية ضمن دور المجموعات.

وقرر كريستوف غاليتيه، مدرب باريس سان جيرمان، الاحتفاظ بحكيمي على مقاعد البدلاء، قبل أن يشركه في الدقيقة الـ83، بدلا من نوردي موكيكي، لكن بمجرد دخوله إلى أرض الملعب أطلقت الجماهير الإسرائيلية صافرات الاستهجان ضد المدافع المغربي.

وظهرت علامات الإنزعاج على حكيمي أثناء دخوله أرض الملعب، وأظهر مقطع فيديو محاولته وضعه يده على أذنه، في إشارة فسرت بأنها لا مبالاة من اللاعب تجاه صافرات الاستهجان التي هاجمت اللاعب للمرة الثالثة بسبب مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.

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