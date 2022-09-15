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الصحة العالمية: نهاية كورونا “تلوح في الأفق”

2022-09-15 / 11:00
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هبة بريس - وكالات

قالت منظمة الصحة العالمية إن “النهاية تلوح في الأفق” لوباء كورونا حيث سجلت الوفيات العالمية أدنى مستوى لها منذ مارس 2020، ومع ذلك، في الولايات المتحدة، ظلت وفيات كوفيد ثابتة نسبيا.

وأفادت منظمة الصحة العالمية، بأن جائحة كوفيد قد تقترب من نهايتها، بحسب شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية
وصلت الوفيات الأسبوعية الجديدة إلى أدنى مستوى لها الأسبوع الماضي منذ مارس 2020. وسجلت منظمة الصحة العالمية حوالي 11000 حالة وفاة على مستوى العالم في أسبوع من 5-11 سبتمبر، أيلول الجاري، بانخفاض 22% عن الأسبوع السابق.

كما تراجعت الحالات الأسبوعية الجديدة بنسبة 28% في ذلك الوقت، من حوالي 4.2 مليون خلال الأسبوع من 29 غشت إلى 4 سبتمبر إلى حوالي 3.1 مليون الأسبوع الماضي، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

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تعليق واحد

  1. يوميات كورونا من تاليف منظمة العالمية للصحة والغرب.هل من يوميات اخرى لامراض وحروب لاتعد ولاتحصى لخلق ازمات إنسانية واقتصادية وسياسية..الخ؟؟ فقط الايام ستكشف لنا مزيدا من الغرائب والعجائب.

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