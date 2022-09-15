ميسي يحطم أول رقم من أرقام رونالدو في دوري أبطال أوروبا

هبة بريس - وكالات

استطاع النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان، من تحطيم رقم جديد في دوري أبطال أوروبا خلال فوز فريقه على مكابي حيفا 3-1 ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وسجل ميسي الهدف الأول لفريقه الباريسي في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول بعد تمريرة متقنة من زميله مبابي داخل منطقة الجزاء.

وبهذا الهدف، أصبح الأرجنتيني أول لاعب ينجح في التسجيل في أكبر عدد من المنافسين في دوري أبطال أوروبا، حيث أنه تمكن من التسجيل في 39 ناديا مختلفا طوال مسيرته في الشامبيونزليغ.

وذكرت شبكة “أوبتا” أن ميسي تخطى رقم النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الذي كان يشاركه في الصدارة برصيد 38 فريقا.

بينما جاء الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، في المركز الثالث بتسجيله ضد 34 ناد مختلف.

ويغيب رونالدو عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم بسبب تواجده مع نادي مانشستر يونايتد الذي لم ينجح في التأهل للمسابقة القارية واكتفى ببطاقة المشاركة في الدوري الأوروبي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0