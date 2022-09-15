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طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-09-15 / 09:07
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، نزول أمطار جد خفيفة أو ضعيفة على السواحل ما بين سيدي إيفني وطرفاية، وكذا فوق منطقة طنجة واللوكوس.

كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية محلية على السواحل الشمالية والجنوبية وفوق المنطقة الشرقية ، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما فوق الأقاليم الجنوبية، مع تناثر الغبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 9 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف ، ما بين 25 و30 درجة بأقصى جنوب البلاد. وستكون ما بين 17 و24 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة ،خلال النهار، فستكون في انخفاض بالمناطق الشرقية والجنوبية، بينما ستبقى دون تغير مهم بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز ، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان والداخلة ، وما بين رأس سبارتيل والقنيطرة ، وهائجا بباقي السواحل .

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