قبل القمة العربية .. “السيسي” يحث على وحدة أراضي الدول
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن القمة العربية في الجزائر تنعقد في وقت حساس، مشددا على ضرورة تجاوز الخلافات العربية البينية.
وقال الرئيس المصري، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية حول القمة العربية المقبلة في الجزائر: “في تقديري أن القمة العربية المقبلة بالشقيقة الجزائر تنعقد في وقت حساس تمر به الأمة العربية، التي تشهد العديد من الأزمات والتوترات وتفشي خطر الإرهاب”
وأضاف السيسي “ولكي أكون واضحا ومركزا في تلك النقطة، أشدد على حتمية استعادة عدد من المبادئ والمفاهيم في منطقتنا العربية، في مقدمتها التمسك بمفهوم الدولة الوطنية، والحفاظ على سيادة ووحدة أراضي الدول، وعدم التعامل تحت أي شكل من الأشكال مع التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة، وفي المقابل دعم الجيوش الوطنية والمؤسسات العسكرية”.
كما أكد في هذا السياق على أهمية “تعزيز سلطة المؤسسات المركزية لعدم ترك أية مساحة أو فراغ لأي قوى خارج هذا الإطار للعبث بمقدرات الدول العربية وشعوبها، وغلق الباب أمام أي تدخلات خارجية، إلى جانب التمسك بمبدأ المواطنة كعنصر أساسي للحفاظ على السلام المجتمعي”، مشيرا إلى أن تلك هي مبادئ عامة تتمحور حولها كافة مشاكل المنطقة العربية، وهذا هو الإطار الذي نتطلع للتعاون من خلاله مع الإخوة والأشقاء العرب خلال القمة المقبلة.
27 تعليقات
كل التقدير والاحترام للرئيس والقائد العظيم السيسي.. تحيا مصر شعبا وحكومة
تحيا مصر ام الدنيا أكبر شمس العشيا الكبرانات هههههه
شكر لى فخامة الرئيس المصري
مصر يافندي ام الدنيا والمغرب ابوها
السيسي طلع رجولة 🇲🇦🇪🇬
يوما بعد يوم يظهر مؤيدون للمغرب ووحدته الترابية وهاهي مصر تنضم إلى مجموع الدول التي تساند المغرب و هذا بلومها للجزائر على تعاملها مع ميليشيات وتنظيمان إرهابية ضد وحدة أراضي الدولة على حد قوله.
يهاجم الرئيس السيسي سياسة الجزائر ولو بشكل غير مباشر وقد عبر عن رأيه هذا بقوله أنه يجب مساعدة الجيوش الوطنية والمؤسسات العسكرية للحفاض على وحدة الأوطان بدل التعامل مع الميليشيات والتنضيمات الارهابية .
يحمل خطاب السيسي في طياته اتهام واضح وصريح للجزائر على افتعالها مشاكل مع المغرب .