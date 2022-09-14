قبل القمة العربية .. “السيسي” يحث على وحدة أراضي الدول

2022-09-14 / 23:08
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هبة بريس _ الرباط

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن القمة العربية في الجزائر تنعقد في وقت حساس، مشددا على ضرورة تجاوز الخلافات العربية البينية.

وقال الرئيس المصري، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية حول القمة العربية المقبلة في الجزائر: “في تقديري أن القمة العربية المقبلة بالشقيقة الجزائر تنعقد في وقت حساس تمر به الأمة العربية، التي تشهد العديد من الأزمات والتوترات وتفشي خطر الإرهاب”

وأضاف السيسي “ولكي أكون واضحا ومركزا في تلك النقطة، أشدد على حتمية استعادة عدد من المبادئ والمفاهيم في منطقتنا العربية، في مقدمتها التمسك بمفهوم الدولة الوطنية، والحفاظ على سيادة ووحدة أراضي الدول، وعدم التعامل تحت أي شكل من الأشكال مع التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة، وفي المقابل دعم الجيوش الوطنية والمؤسسات العسكرية”.

كما أكد في هذا السياق على أهمية “تعزيز سلطة المؤسسات المركزية لعدم ترك أية مساحة أو فراغ لأي قوى خارج هذا الإطار للعبث بمقدرات الدول العربية وشعوبها، وغلق الباب أمام أي تدخلات خارجية، إلى جانب التمسك بمبدأ المواطنة كعنصر أساسي للحفاظ على السلام المجتمعي”، مشيرا إلى أن تلك هي مبادئ عامة تتمحور حولها كافة مشاكل المنطقة العربية، وهذا هو الإطار الذي نتطلع للتعاون من خلاله مع الإخوة والأشقاء العرب خلال القمة المقبلة.

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‫27 تعليقات

  1. كل النقط التي أشار إليها الرئيس السيسي تصب في إتجاه إصلاح العلاقات بين الدول العربية .

  2. حفرة الكابرنات وكلابها ارهابيون وقطاع طرق.اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم واجعلهم عبرة للآخرين وافضحهم امام اعين الناس.

  3. في خطاب السيسي عتاب واضح وصريح ضد التعامل مع الميليشيات والتنضيمات الإرهابية ضد وحدة الاوطان والكل يعرف من المقصود بهذا الكلام.

  6. لايمكن الوثوق بالسيسي والأنظمة العسكرية العربية. مجرد سوء تفاهم بينه وبين المغرب اقدر اغير الموقف ديالو.

  20. كل التقدير والاحترام للرئيس والقائد العظيم السيسي.. تحيا مصر شعبا وحكومة

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