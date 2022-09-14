Soccer Football - Champions League - Group E - AC Milan v Dinamo Zagreb - San Siro, Milan, Italy - September 14, 2022 AC Milan's Tommaso Pobega scores their third goal REUTERS/Daniele Mascolo

ميلان يحقق فوزه الأول في دوري أبطال أوروبا

2022-09-14 / 22:38
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هبة بريس _ رويترز

حقق ميلان فوزه الأول في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم بفضل أهداف أوليفييه جيرو وأليكسيس سالميكرز وتوماسو بوبيجا خلال الانتصار 3-1 على دينامو زغرب في المجموعة الخامسة، الأربعاء.

وافتتح جيرو التسجيل من ركلة جزاء في الشوط الأول، وأضاف سالميكرز وبوبيجا هدفين بعد الاستراحة، ليحقق بطل إيطاليا فوزا مهما بعد التعادل في الجولة الافتتاحية في ضيافة سالزبورج.

وأخبر ستيفانو بيولي مدرب ميلان الصحفيين “خطوة إيجابية أخرى. أخبرت لاعبي فريقي أننا نستحق الفوز بمباراة في دوري الأبطال.

تستحق الجماهير الفوز. وهناك مجال للتحسن، وألا نستقبل أهدافا وأن نحرز المزيد”.

وأضاف “يعتمد أداؤنا علينا، بغض النظر عن المنافس. بالطبع أمام الفرق الكبرى يجب علينا أن نرفع المستوى”.

وبدأ ميلان بكل قوة وسنحت فرص لكل من ساندرو تونالي وجيرو، لكن الفرصة الأخطر كانت من نصيب رافائيل لياو الذي أهدر تمريرة رائعة من إبراهيم دياز.

ورغم ذلك كاد دينامو، الذي تفوق على تشيلسي في الجولة الافتتاحية، أن يسجل على عكس سير اللعب في الدقيقة 28 بواسطة صادق محرمي لكن الحارس مايك مينيان أنقذ الفرصة ببراعة.

وترجم ميلان سيطرته عندما حصل على ركلة جزاء قبل الاستراحة بعدما تعرض لياو لخطأ من يوسيب سوتالو.

وبعد الاستراحة بدقيقتين، توغل لياو من الجانب الأيسر بكل سرعة وأرسل كرة عرضية حولها سالميكرز بضربة رأس إلى هدف من مدى قريب.

لكن دينامو رفض الاستسلام واستلهم الروح القتالية التي قادته للفوز على تشيلسي وقلص الفارق بواسطة ميسلاف أورشيتش في الدقيقة 56 بعد مجهود كبير من برونو بيتكوفيتش.

وصنع بيتكوفيتش خطورة مستمرة على دفاع ميلان، لكن الشاب بوبيجا حسم الفوز لأصحاب الأرض بعد التعاون مع تيو هرنانديز.

وقال جيرو، بعدما سجل هدفه الرابع في كل المسابقات هذا الموسم، “لم تكن مباراة سهلة. أردنا أن نفوز ونحن نلعب بأسلوبنا وبمزيد من الدقة، كان من الممكن أن نسجل المزيد”.

وأضاف “دوري الأبطال هي أفضل مسابقة. نريد أن نبلي بلاء حسنا وعلى الأقل نتخطى دور المجموعات”.

ويتصدر ميلان المجموعة بأربع نقاط من جولتين، ويليه دينامو برصيد نقطة واحدة. ويلعب تشيلسي على ملعبه مع سالزبورج اليوم.

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