خبيرة : نزاع الصحراء يعيق “الاندماج المغاربي”
أوضحت هينبيرغ وهي خبيرة بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، في تقرير نشرته مجلة “ناشيونال إنترست” الأميركية الثلاثاء، أن بلدان المنطقة تضيّع فرصا للازدهار والاستقرار، وهما “عاملان مهمان لمكافحة الإرهاب والسيطرة على الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط”.
وذكرت سابينا هينبيرغ الكلفة الاقتصادية للخصومة بين تونس والجزائر، من جهة، والمغرب، من جهة أخرى، مشددة على أن “نزاع الصحراء يعيق الاندماج المغاربي، ما أدى إلى ضياع فرص الازدهار في المنطقة”.
وقالت إن “النمو والاستقرار في المنطقة المغاربية مهمان لمكافحة الإرهاب والسيطرة على الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط”.
علاوة على ذلك، تحدثت هينبيرغ عن مقاربة واشنطن للأزمة، وقالت إن الإدارة الأميركية الحالية “تدعم عملية الأمم المتحدة بشأن الصحراء “، وفي الوقت نفسه “لن تتراجع عن اعتراف إدارة ترامب بالسيادة المغربية”.
وفي هذا الصدد، قالت الخبيرة الأميركية إنه “ينبغي على الولايات المتحدة أن تواصل إرسال إشارات إلى الجزائر بأنها شريك مهم، من أجل موازنة الموقف الحالي لواشنطن بشأن الصحراء “.
10 تعليقات
الصحراء مغربية وتبقى مغربية الله الوطن الملك..
الجار هو اصل كل مشاكل افريقيا .. يخفي خبثه ويتظاهر .. وسقط القناع .. واني من الذين تصدق رؤاهم فلا امان لزيارة ملكية الى ارض العدو .. رؤيا فيلق من المرتزقة مسلح باسلحة خفيفة يستقل حافلة صغيرة ويترجل منها .. رؤيا اخرى .. ماذا عن حدث الباخرة ؟؟
الجزائر ورطت نفسها في الصحراء امام المنتظم الدولي ..
على الامم المتحدة ان تسلم الاراضي المغتصبة للمغرب باعتباره أراضيه ..
الصحراء مغربية وستبقى مغربية الى ان يرث الله الارض ومن عليها احب من احب وكره من كره..
الله الوطن الملك الصحراء مغربية وستبقى مغربية
المستعمر ترك نزاع الحدود من اجل الفتنة والقتال بين الشعوب المسلمة ..
لا وجود لكيان وهمي اسمه بوليساريو..
لن نفرط ولو لحية واحدة من صحرائنا المغربية ..
الجزاىر هي السبب في تاخر عجلة الاقتصاد المغاربي وفي خلق خلافات ونزاعات بين دول عربية اثر فساد حكامها وسياستهم الفاشلة حيث تولوا زمام الامور في تذبير شؤون البلاد والعباد دون أهلية ولا كفاءة الامر الذي دمر الجزاىر وجعلها تىن وتتخبط في مشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية لا حدود لها