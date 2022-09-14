خبيرة : نزاع الصحراء يعيق “الاندماج المغاربي”

هبة بريس _ الرباط

أوضحت هينبيرغ وهي خبيرة بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، في تقرير نشرته مجلة “ناشيونال إنترست” الأميركية الثلاثاء، أن بلدان المنطقة تضيّع فرصا للازدهار والاستقرار، وهما “عاملان مهمان لمكافحة الإرهاب والسيطرة على الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط”.

وذكرت سابينا هينبيرغ الكلفة الاقتصادية للخصومة بين تونس والجزائر، من جهة، والمغرب، من جهة أخرى، مشددة على أن “نزاع الصحراء يعيق الاندماج المغاربي، ما أدى إلى ضياع فرص الازدهار في المنطقة”.

وقالت إن “النمو والاستقرار في المنطقة المغاربية مهمان لمكافحة الإرهاب والسيطرة على الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط”.

علاوة على ذلك، تحدثت هينبيرغ عن مقاربة واشنطن للأزمة، وقالت إن الإدارة الأميركية الحالية “تدعم عملية الأمم المتحدة بشأن الصحراء “، وفي الوقت نفسه “لن تتراجع عن اعتراف إدارة ترامب بالسيادة المغربية”.

وفي هذا الصدد، قالت الخبيرة الأميركية إنه “ينبغي على الولايات المتحدة أن تواصل إرسال إشارات إلى الجزائر بأنها شريك مهم، من أجل موازنة الموقف الحالي لواشنطن بشأن الصحراء “.

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