فوكس : اتفاق بين المغرب وألمانيا حول الهيدروجين الأخضر

هبة بريس _ الرباط

تطرقت الأسبوعية الألمانية “فوكوس”، اليوم الأربعاء، الى موضوع يخص مجال الهيدروجين

وقالت الاسبوعية أن المغرب يعتبر بلدا “رائدا” في مجال الطاقات المتجددة بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بصادرات الهيدروجين المستقبلية من المغرب، أشارت “فوكوس” إلى “النقل المحتمل عبر الأنابيب، الذي سيشكل ميزة بالنظر إلى ندرة سفن النقل”.

وأضاف المصدر أنه وفقا لاستراتيجية الهيدروجين الوطنية، فإن ألمانيا مستعدة حاليا لإنفاق ملياري يورو، مسجلا أن الحصة الكبرى من هذا الغلاف المالي ستوظف لتوسيع التعاون مع دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

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