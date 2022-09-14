فوكس : اتفاق بين المغرب وألمانيا حول الهيدروجين الأخضر
هبة بريس _ الرباط
تطرقت الأسبوعية الألمانية “فوكوس”، اليوم الأربعاء، الى موضوع يخص مجال الهيدروجين
وقالت الاسبوعية أن المغرب يعتبر بلدا “رائدا” في مجال الطاقات المتجددة بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وفيما يتعلق بصادرات الهيدروجين المستقبلية من المغرب، أشارت “فوكوس” إلى “النقل المحتمل عبر الأنابيب، الذي سيشكل ميزة بالنظر إلى ندرة سفن النقل”.
وأضاف المصدر أنه وفقا لاستراتيجية الهيدروجين الوطنية، فإن ألمانيا مستعدة حاليا لإنفاق ملياري يورو، مسجلا أن الحصة الكبرى من هذا الغلاف المالي ستوظف لتوسيع التعاون مع دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
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19 تعليقات
بالتوفيق 👍
المغرب الأخضر ، الهيدروجين الاخضر
انا فين ما نشوف هاد الأخضر كنخاف
كل شيء للتصدير ، حنا مانستافدو والو غا تهناو ، مع البراني يعطوهم كل شيء والشعب العصا والتجويع والفقر
والشعب غادي يستافد من السميك وتكمل الشهر بالسعاية
ماشفنا حتى المخطط الاخضر اللي حاكم فيه اخنوش ،عشر سنوات ،عاد نتسناو الهيدروجين الاخضر من المستفيد منه مجددا
أيها الفقراء اطمئنوا لن يصلكم شيء ولو صدرنا 1000 طن يوميا
مجرد قناعة
هيدروجين أخضر هو وقود عالمي وخفيف وعالي التفاعل، من خلال عملية كيميائية تُعرف باسم التحليل الكهربائي. تستخدم هذه الطريقة تيارًا كهربائيًا لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، إذا تم الحصول على هذه الكهرباء من مصادر متجددة، فسننتج طاقة دون انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.[1]
انا ما كنفرحش لا للمشاريع لي كيقولو كدار او غادي دار و للموارد الطاقية لي كاينة او لي لي قاوها حتى حاجة مكتوصلنا من هاد المنبر الحاجة لي كنشوفوها هي الضرائب المباشرة و غير المباشرة
انا ما كنفرحش لا للمشاريع لي كيقولو كدار او غادي دار و للموارد الطاقية لي كاينة او لي لي قاوها حتى حاجة مكتوصلنا من هاد المنبر الحاجة لي كنشوفوها هي الضرائب المباشرة و غير المباشرة
اوا شنو الايجابيات ديال هادشي بالنسبة للشعب ؟ اش غنستافدو منو السميع تاني ولا كاين ماحسن هههه
مشاريع كبيرة وصالير نتاع 1500 و2000 وفين زايدين وفين
مشاريع عملاقة و الشعب يعاني في صمت من الغلاء و ارتفاع الأسعار ما عرفنا شكون لي خاصو يستافد من هاد المشاريع و يحس بلي هناك تحسن فالعيش الكريم واش المواطن ولا أصحاب الشركات
فلخر يخدمو الموطن البسيط ب السميݣ ولا قل عاد
صدق من قال “البلاد كاتعطي للبراني”
الاشكال الكبير
أنه رغم هذه المشاريع العملاقة المواطن لا يستفيد بأي شكل من الأشكال
لاش كيصلح هاد الهيدروجين الاخضر؟؟؟
ومن بعد شعب شنو ايستافد من هاد شي كامل ..شحال من مشاريع كينا في لبلاد ولوضع هو هو ..اذا بالمشروع ولا بدون مشروع مايتزاد والو ..
وبنادم فالمغرب خدام ب 3000 درهم و 12 ساعة فالنهار
كيف العادة الشعب خارج الإطار