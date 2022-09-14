فوكس : اتفاق بين المغرب وألمانيا حول الهيدروجين الأخضر

2022-09-14 / 21:40
19
هبة بريس _ الرباط

تطرقت الأسبوعية الألمانية “فوكوس”، اليوم الأربعاء، الى موضوع يخص مجال الهيدروجين

وقالت الاسبوعية أن المغرب يعتبر بلدا “رائدا” في مجال الطاقات المتجددة بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بصادرات الهيدروجين المستقبلية من المغرب، أشارت “فوكوس” إلى “النقل المحتمل عبر الأنابيب، الذي سيشكل ميزة بالنظر إلى ندرة سفن النقل”.

وأضاف المصدر أنه وفقا لاستراتيجية الهيدروجين الوطنية، فإن ألمانيا مستعدة حاليا لإنفاق ملياري يورو، مسجلا أن الحصة الكبرى من هذا الغلاف المالي ستوظف لتوسيع التعاون مع دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجزولي: الميثاق الجديد للاستثمار ضروري للرفع من وتيرة نمو الاقتصاد

الجزولي: الميثاق الجديد للاستثمار ضروري للرفع من وتيرة نمو…

2022-09-14 / 20:03
Photo of ابتزاز…إسبانيا تقبل بسعر الغاز القادم إليها من الجزائر

ابتزاز…إسبانيا تقبل بسعر الغاز القادم إليها من الجزائر

2022-09-14 / 18:08
Photo of توقيع اتفاقية توأمة بين الداخلة وغريت نيك الأمريكية

توقيع اتفاقية توأمة بين الداخلة وغريت نيك الأمريكية

2022-09-14 / 13:23
Photo of مشروع أنبوب الغاز النيجيري- المغربي.. توقيع مذكرتي تفاهم

مشروع أنبوب الغاز النيجيري- المغربي.. توقيع مذكرتي تفاهم

2022-09-14 / 09:53
Photo of تعيين مغربية في منصب قيادي بالبنك الأفريقي للتنمية

تعيين مغربية في منصب قيادي بالبنك الأفريقي للتنمية

2022-09-13 / 18:58
Photo of لتمويل تنمية جهة الشمال الشرقي.. البنك الدولي يقرض المغرب 240 مليون يورو

لتمويل تنمية جهة الشمال الشرقي.. البنك الدولي يقرض المغرب…

2022-09-13 / 15:15
Photo of بلغ 13.2 طن.. ارتفاع قيمة صادرات زيت الزيتون بـ47 %

بلغ 13.2 طن.. ارتفاع قيمة صادرات زيت الزيتون بـ47…

2022-09-13 / 14:17
Photo of وفد اقتصادي إسباني يستكشف فرص الاستثمار بالداخلة

وفد اقتصادي إسباني يستكشف فرص الاستثمار بالداخلة

2022-09-13 / 11:00
Photo of تونس تستفيد إلى حد كبير من اتفاقية التجارة الحرة مع المغرب

تونس تستفيد إلى حد كبير من اتفاقية التجارة الحرة…

2022-09-12 / 20:01
Photo of إيرادات الجمارك في شهر غشت بلغ 56 مليار درهم

إيرادات الجمارك في شهر غشت بلغ 56 مليار درهم

2022-09-12 / 19:42

‫19 تعليقات

  3. كل شيء للتصدير ، حنا مانستافدو والو غا تهناو ، مع البراني يعطوهم كل شيء والشعب العصا والتجويع والفقر

  5. ماشفنا حتى المخطط الاخضر اللي حاكم فيه اخنوش ،عشر سنوات ،عاد نتسناو الهيدروجين الاخضر من المستفيد منه مجددا

  7. هيدروجين أخضر هو وقود عالمي وخفيف وعالي التفاعل، من خلال عملية كيميائية تُعرف باسم التحليل الكهربائي. تستخدم هذه الطريقة تيارًا كهربائيًا لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، إذا تم الحصول على هذه الكهرباء من مصادر متجددة، فسننتج طاقة دون انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.[1]

  8. انا ما كنفرحش لا للمشاريع لي كيقولو كدار او غادي دار و للموارد الطاقية لي كاينة او لي لي قاوها حتى حاجة مكتوصلنا من هاد المنبر الحاجة لي كنشوفوها هي الضرائب المباشرة و غير المباشرة

  9. انا ما كنفرحش لا للمشاريع لي كيقولو كدار او غادي دار و للموارد الطاقية لي كاينة او لي لي قاوها حتى حاجة مكتوصلنا من هاد المنبر الحاجة لي كنشوفوها هي الضرائب المباشرة و غير المباشرة

  10. اوا شنو الايجابيات ديال هادشي بالنسبة للشعب ؟ اش غنستافدو منو السميع تاني ولا كاين ماحسن هههه

  12. مشاريع عملاقة و الشعب يعاني في صمت من الغلاء و ارتفاع الأسعار ما عرفنا شكون لي خاصو يستافد من هاد المشاريع و يحس بلي هناك تحسن فالعيش الكريم واش المواطن ولا أصحاب الشركات

  15. الاشكال الكبير
    أنه رغم هذه المشاريع العملاقة المواطن لا يستفيد بأي شكل من الأشكال

  17. ومن بعد شعب شنو ايستافد من هاد شي كامل ..شحال من مشاريع كينا في لبلاد ولوضع هو هو ..اذا بالمشروع ولا بدون مشروع مايتزاد والو ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق