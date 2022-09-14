الحوار الاجتماعي يثمر عن زيادة بنسبة %5 في معاش المتقاعدين المنتمين للصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي

2022-09-14 / 21:23
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تعليق واحد

  1. باسم الله الرحمان الرحيم؛
    كبداية، مبادرات لا بأس بها، كموظفة بالقطاع العام بسلم 8، والله كنت أتمنى وكغيري من سلم 6 إلى سلم 9، أن تأخذ النقابات بعين الاعتبار هذه الفئة بالذات لأنها الأكثر تضررا وهي التي (وربي شاهد) تعمل بتفاني وجد وبكل الضغوطات، بأن تكون هناك لجنة تدرس الفرق الشاسع في الأجور بينها وبين السلالم العليا (مع العلم –في الوظيفة العمومية- ليس مهم الشهادات العليا، هناك من له شهادات ودبلومات عليا، ولا يشتغل سوى سويعات قليلة وبدون ضمير مهني، على العكس من له أدنى الشواهد يشتغل من الثامنة والنصف صباحا إلى الرابعة والنصف، إن لم أقل الثامنة مساء في حالة شغل طارئ من الداخلية…). على العموم نتمنى الخير للجميع ونتقدم ببلادنا إلى الأمام، مصداقا لقوله تعلى ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.

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