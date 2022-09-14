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“البكالوريا لاتموت “..هاشتاغ يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب

2022-09-14 / 21:22
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هبة بريس - الرباط

انتشر “هاشتاغ البكالوريا – لاتموت ” على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي ، للمطالبة بالسماح لأصحاب شهادة البكالوريا القديمة بالتسجيل في الجامعات المغربية انطلاقا من مبدأ الحق في التعلم الذي يضمنه الدستور المغربي .

ويواجه بعض المغاربة الحاصلين على شهادة “الباكالوريا القديمة” مشاكل أثناء التقدم للتسجيل في الجامعات والكليات، حيث يتم رفض طلبهم بمرر امتلاء الكقاعد المخصصة للطلبة الجدد .

وتشترط عدد من المؤسسات الجامعية أن تكون شهادة البكالوريا قد صدرت في نهاية الموسم الدراسي الجاري أوقبله ، حيث يتم اقصاء اصحاب شهادات البكالوريا القديمة من التسجيل داخل الجامعات المغربية وكذا اجتياز بعض المباريات التي تفرض شروطا مشابهة .

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‫2 تعليقات

  1. من قتلوا البكالوريا القديمة هم منقتلوا ودفنوا ٱمالومستقبل الشباب المغربي.وكأن الباكالوريا بضاعة قابلة الفساد.

  2. الباكلوريا لا تموت. خليو الناس تقرا وتوصل داك شي لبغات. العلم لا حدود له ز ليست له علاقة بالسن.

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