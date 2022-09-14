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“البكالوريا لاتموت “..هاشتاغ يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب

2022-09-14 / 21:22
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هبة بريس - الرباط

انتشر “هاشتاغ البكالوريا – لاتموت ” على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي ، للمطالبة بالسماح لأصحاب شهادة البكالوريا القديمة بالتسجيل في الجامعات المغربية انطلاقا من مبدأ الحق في التعلم الذي يضمنه الدستور المغربي .

ويواجه بعض المغاربة الحاصلين على شهادة “الباكالوريا القديمة” مشاكل أثناء التقدم للتسجيل في الجامعات والكليات، حيث يتم رفض طلبهم بمرر امتلاء الكقاعد المخصصة للطلبة الجدد .

وتشترط عدد من المؤسسات الجامعية أن تكون شهادة البكالوريا قد صدرت في نهاية الموسم الدراسي الجاري أوقبله ، حيث يتم اقصاء اصحاب شهادات البكالوريا القديمة من التسجيل داخل الجامعات المغربية وكذا اجتياز بعض المباريات التي تفرض شروطا مشابهة .

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