86 عالميا.. جامعة مغربية ضمن تصنيف أفضل برامج الإدارة بالعالم

هبة بريس _ الرباط

صنفت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، في تقرير حديث، برنامج الماجستير في الإدارة الذي تمنحه الجامعة الدولية للرباط في الرتبة الـ86 عالميا ضمن الـ100 الأفضل بالعالم.

وهذه الجامعة المغربية هي الوحيدة في المنطقة العربية والأفريقية التي ظهرت في تصنيف فاينانشيال تايمز لعام 2022.

وعرف التصنيف هيمنة للجامعات الأوروبية، خاصة الفرنسية، على أفضل الماجستير في برامج الإدارة المقدمة في جميع أنحاء العالم.

واحتفظت جامعة “سانت غالن” – وهي ضمن أعرق جامعات سويسرا في مجال الاقتصاد – بالمرتبة الأولى للعام الـ12 على التوالي، مع حلول المدرسة العليا للتجارة بباريس (HEC Paris) والكلية العليا للتجارة في باريس (ESCP) بمراتب متقدمة أيضا إلى جانب مع مدارس هولندية وسويدية وإنجليزية وألمانية.

ويعتمد تصنيف فاينانشال تايمز على عوامل عديدة، منها الراتب المحصل عليه بعد التخرج، والتنوع والاختلاف داخل الجامعة، سواء بحضور الجنسين معا أو بحضور طلاب وطاقم تدريسي أجنبي.

يشار إلى الجامعة الدولية للرباط تأسست في عام 2010 وتقدم برامج مختلفة بالتعاون مع جامعات أجنبية في مجالات مختلفة، مثل القانون والطيران وهندسة الطاقة والهندسة المعمارية وإدارة الأعمال والعلوم السياسية.

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