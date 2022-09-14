TO GO WITH AFP STORY IN FRENCH BY HERVE GUILBAUD - Students attend a class on the Campus of al Akhawayn Ifrane University on January 29, 2009 in Ifrane. The private university, inaugurated in 1995 and located at 1600 metres above sea level in the central Atlas mountains, boasts immaculate grounds and ultra moden facilities for some 1300 students from around the world who on average part with 10,000 euros a year for tuition fees. Youssra Benchrif head of external communications for the university underlines that 30 percent of students benefit from scholarships and officially 95 percent of graduates find fulltime work in their first year following graduation. AFP PHOTO / ABDELHAK SENNA / AFP PHOTO / ABDELHAK SENNA

86 عالميا.. جامعة مغربية ضمن تصنيف أفضل برامج الإدارة بالعالم

2022-09-14 / 20:55
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هبة بريس _ الرباط

صنفت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، في تقرير حديث، برنامج الماجستير في الإدارة الذي تمنحه الجامعة الدولية للرباط في الرتبة الـ86 عالميا ضمن الـ100 الأفضل بالعالم.

وهذه الجامعة المغربية هي الوحيدة في المنطقة العربية والأفريقية التي ظهرت في تصنيف فاينانشيال تايمز لعام 2022.

وعرف التصنيف هيمنة للجامعات الأوروبية، خاصة الفرنسية، على أفضل الماجستير في برامج الإدارة المقدمة في جميع أنحاء العالم.

واحتفظت جامعة “سانت غالن” – وهي ضمن أعرق جامعات سويسرا في مجال الاقتصاد – بالمرتبة الأولى للعام الـ12 على التوالي، مع حلول المدرسة العليا للتجارة بباريس (HEC Paris) والكلية العليا للتجارة في باريس (ESCP) بمراتب متقدمة أيضا إلى جانب مع مدارس هولندية وسويدية وإنجليزية وألمانية.

ويعتمد تصنيف فاينانشال تايمز على عوامل عديدة، منها الراتب المحصل عليه بعد التخرج، والتنوع والاختلاف داخل الجامعة، سواء بحضور الجنسين معا أو بحضور طلاب وطاقم تدريسي أجنبي.

يشار إلى الجامعة الدولية للرباط تأسست في عام 2010 وتقدم برامج مختلفة بالتعاون مع جامعات أجنبية في مجالات مختلفة، مثل القانون والطيران وهندسة الطاقة والهندسة المعمارية وإدارة الأعمال والعلوم السياسية.

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