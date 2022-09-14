قناة إسرائيلية: إعفاء رئيس ممثلية تل أبيب في المغرب

هبة بريس _ الرباط

قالت قناة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن وزارة الخارجية أعفت رئيس الممثلية الإسرائيلية لدى المغرب دافيد غوفرين بعد تورطه في قضايا تحرش، وعينت بدلا منه ألونا فيشر والتي سبق وعملت سفيرة لتل أبيب في صربيا والجبل الأسود.

وأضافت القناة “24” إنه تم إعفاء غوفرين وتعيين فيشر خليفة له، بينما لا يزال غوفرين قيد التحقيق حاليا في “قضايا تتعلق بتهم الاستغلال الجنسي وإخفاء هدايا والمحسوبية”.

وفيشر حاصلة على دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة تل أبيب، وسبق أن شغلت منصب سفيرة إسرائيل بصربيا وسفيرة غير مقيمة بالجبل الأسود، وكذلك عملت في مجال تدريب الدبلوماسيين في مهمات خاصة، بحسب القناة.

ولم تصدر الخارجية الإسرائيلية بيانا رسميا بشأن إعفاء غوفرين وتعيين فيشر بدلا منه حتى اللحظة.

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