الاتحاد العام للشغالين يثمن الإجراءات الحكومية لتفعيل اتفاق 30 أبريل

2022-09-14 / 17:23
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هبة بريس

قالت عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين، خديجة الزومي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن الاتحاد يثمن الإجراءات التي بادرت إليها الحكومة لتفعيل اتفاق 30 أبريل 2022.

وأوضحت الزومي، في تصريح للصحافة عقب لقاء وفد المركزية النقابية مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش في إطار الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، “ناقشنا خلال هذا اللقاء العديد من القضايا، لاسيما اتفاق أبريل 2022، الذي تم تنزيله عبر مشاريع قوانين جاءت بها الحكومة، والتي تصب في تحسين الدخل”.

وأضافت الزومي، التي حضرت اللقاء نيابة عن الكاتب العام للاتحاد، أن النقاش تناول ضرورة تخفيض الضريبة، بالنظر إلى إنهاك القدرة الشرائية جراء موجة الغلاء والسياق العالمي.

وبعدما أبرزت أن “الاتحاد يسجل بإيجاب تفهم الحكومة لمقترحاته”، دعت المسؤولة النقابية الى تحسين تعويضات المسؤولين الإقليميين والجهويين وكذلك المدراء، مؤكدة ضرورة “إعادة النظر في الأنظمة الأساسية لتصبح متشابهة وتكون دائما منصفة”.

من جهة أخرى، استحضرت الزومي أهمية إطلاق الحوارات القطاعية “حتى يكون هناك جسر بين ما هو مركزي وما هو قطاعي”، مجددة الدعوة إلى انخراط جميع القطاعات الحكومية ايجابيا في الحوار القطاعي لتفادي مجموعة من الإشكالات.

وأشارت إلى أن اللقاء تطرق، أيضا، إلى قوانين الإضراب والنقابات والتقاعد التي ستأتي بها الحكومة في الشهور القادمة.

يذكر أن الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، استأنفت صباح اليوم بلقاء جمع رئيس الحكومة مع وفد عن الاتحاد المغربي للشغل.

ويشمل برنامج لقاءات هذه الجولة، أيضا، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

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‫3 تعليقات

  1. اين هو قبل هذا تنفيذ اتفاق 26ابريل 2011. هل هناك استمرارية في الحكم ام كل حكومة تاتي تتملص من سابقاتها. حسبي الله ونعم الوكيل

  2. السلام عليكم
    كنت احترم هذه السيدة كتيرا.لاراءها السابقة.كانت تدخلاتها منطقية.لمل الان وقد اصبحت مسؤولة.فانها تدافع عن منجزات الحكومة في الحوار الاجتماعي.رغم تواضعها.اين هي مبادئ النقابي الثابثة.انه زمن الحرباءية.

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