كلاب ضالة تنهش جسد طفلة ضواحي مدينة إنزكان

ع اللطيف بركة : هبة بريس

افادت مصادر مطلعة، أن طفلة تبلغ من العمر قيد حياتها 5 سنوات، كانت تلعب بجوار منزل أسرتها بجماعة أولاد داحو،التابعة إداريا لعمالة إنزكان ، قبل أن تختفي عن أنظار والدتها، وبعد البحث المستمر دام ساعات، تم العثور على بقايا عظامها بجانب الوادي الفاصل بين منطقة أولاد داحو وتماعيت بأكادير.

ورجحت مصادر متطابقة للجريدة، عن إمكانية أن تكون الكلاب الضالة وراء هذه الجريمة، بعدما إفترست ونهشت لحم جسد الطفلة بطريقة وحشية بسبب الجوع .

وكانت عدد من الفعاليات المدنية، ان نبهت من تكاثر الكلاب الضالة بمدن واقاليم جهة سوس ماسة، وما تشكله من خطر على الناس عندما تجوع او تصاب بداء السعار، كما وقع سنة 2020 أيام الحجر الصحي، حينما هاجم كلب مسعور أحد الحراس بفندق مصنف على كورنيش المدينة ، والذي فقد حياته بعد إصابته بداء السعار.

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