أكادير : سلطات تاغازوت تحجز عدد من الدراجات المائية الغير متوفرة على تراخيص

2022-09-14 / 16:05
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

 

قامت لجنة مختلطة من سلطة محلية ودرك ملكي ، بزيارة مفاجئة لشاطئ تاغازوت يوم أمس الثلاثاء 13 شتنبر الجاري ، قصد معاينة و التدقيق في وثائق الشركات المشتغلة في مجال الدراجات المائية ” تجي تسكي”، حيت قامت بحجز عدد من الدراجات بعد تأكدها من عدم إستكمال الوثائق الخاصة بمزاولة العمل .

وقالت مصادرنا، أن شركة وحيدة هي من تتوفر على الوثائق الكاملة، ليتم السماح لها بمزوالة عملها بأهم شواطىء شمال أكادير، فيما تم حجز ومنع الشركات المتبقية .

الواقعة حركتها، حادث وقع قبل أسبوعين بنفس الشاطئ، أصيب أحد الزبناء بكسور استدعت نقله للاستشفاء، وبعد تمحيص وثائق تأكد للدرك البحري، ان مالكها يشتغل خارج القانون، مما إستدعى تشكيل لجنة لمعاينة جميع الشركات العاملة بالشاطئ.

ومن المعلوم أن منطقة تاغازوت، تعرف تواجد زبناء من طبقات ميسورة ، قاطنين بفيلات فاخرة، او بفنادق خمسة نجوم، دون معرفتهم أن هناك دراجات مائية تسبح في المكان دون توفرها على تراخيص قانونية .

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