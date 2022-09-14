صحيفة الشروق: الجزائر لن تخالف التقاليد والبروتوكولات المعمول بها لاستقبال ملك المغرب

2022-09-14 / 15:37
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هبة بريس

تحدثت صحيفة الشروق الجزائرية، عن الإجراءات المزمع إجراؤها لاستقبال الملك محمد السادس، في حال حضوره للقمة العربية بالجزائر.

وفي هذا الصدد، ذكرت الصحيفة أن “الجزائر ليس من عادتها ولا ثقافتها مخالفة التقاليد والبروتوكولات المعمول بها بخصوص استقبال والتعامل مع الملوك، ورؤساء الدول والأمراء و رؤساء الحكومات.”

ووفق ذات الصحيفة، ف”مشاركة الملك محمد السادس لن تخرج عن هذه القاعدة، لأنه وفي حالة ما قرر ملك المغرب الحضور شخصيا للقمة، سيحظى، طبيعيا، بالمجاملات التي تفرضها العادات والتقاليد المعمول بها دوليا خلال زيارات واستقبالات الملوك، بالإضافة إلى السمات الخاصة الراسخة في الثقافة الجزائرية والمتميزة بالجود والكرم التي سيحظى بها كل القادة العرب كل حسب صفته ورتبته.”

وأضافت الصحيفة، بأن “التقارب الذي قد يحدث خلال القمة بين المسؤولين الجزائريين والمغاربة، ما هو الا إجراء برتوكولي أملته القاعدة المتفق عليها في جميع القمم العربية ولن يكون له، بالضرورة، أي إنعكاس على العلاقات الثنائية، لأنها ليست زيارة رسمية، تماما مثل ما حدث خلال مشاركة الجزائر في قمتين عربيتين بالمغرب، في وقت كانت العلاقات بين البلدين تعيش قطيعة تامة.”

هذا ويشار الى أن صحيفة “جون أفريك” الفرنسية، ذكرت في مقال قبل يومين، أن الملك محمد السادس، قد يحضر شخصيا للقمة العربية بالجزائر.

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‫2 تعليقات

  1. من العار والدل ان نعطي الشرعية للنظام الخامج والشرير والمتسلط على شعب مغلوب على أمره،بتزكيته بالحضور المغربي ولو بأقل مستوى! المؤتمر فاشل والنظام خسيس حقود لا يستحق الجلوس معه…

  2. الله يحفظك جلالة الملك من كل سوء وملاءكة الرحمان تحميك ودعاء مع حب شعبك لك سيكون سدا منيعا يحميك ويقي عنك كل شر وسوء. اللهم احفظه وكن له عونا ومعينا.

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