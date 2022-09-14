العرائش ..هذه مستجدات واقعة تحرش طبيب بمريضته داخل عيادته

هبة بريس - مكتب طنجة

قررت النيابة العامة بمدينة العرائش ؤ متابعة طبيب متهم بالتحرش بمريضته داخل عيادته, في حالة سراح و تقديمه لضمانة مالية قدرها 10 الالف درهم ، بعد تنازل السيدة الذي وجهت له تهمة التحرش .

وتعود تفاصيل واقعة التحرش ، الى الاسبوع الماضي بعدما تقدمت إحدى المريضات بشكاية في حق الطبيب تتهمه بالتحرش الجنسي بها، خلال جلسة طبية لها معه داخل غرفة طبية، حيث عمدت ( الضحية ) الى الصراخ مما استدعى تدخل ابنتها وبعض الأشخاص الذين كانوا بالعيادة.

وبناء على تلك الاتهامات جرى توقيف الطبيب ووضعه رهن الحراسة النظرية للتحقيق معه في المنسوب إليه، قبل أن يتم إطلاق سراحه فيما بعد.

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