يهم طلبة أوكرانيا.. فتح باب الترشيح بمسالك البكالوريوس والماستر والهندسة 

2022-09-14 / 14:44
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هبة بريس

أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أنه تم اتخاد مجموعة من الإجراءات والتدابير لضمان استمرارية المسار الجامعي للطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا والمسجلين بمسالك البكالوريوس والماستر والهندسة باستثناء الهندسة المعمارية والطبوغرافية والزراعية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن هذه الإجراءات تتمثل في فتح باب الترشيح عبر إيداع الملف الورقي بمقر المؤسسة التابعة للجامعة العمومية المراد ولوجها من 13 إلى 21 شتنبر 2022.

وأضاف المصدر ذاته أن دراسة ملفات الطلبة من طرف اللجان البيداغوجية المختصة سيتم من 22 إلى 28 شتنبر الجاري؛ لافتا إلى أن الإعلان عن النتائج وفتح باب التسجيل سيكون بتاريخ 30 شتنبر 2022.

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