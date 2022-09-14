جمارك ميناء طنجة المتوسط تضبط 4 مرشحين للهجرة السرية داخل صندوق سيارتين

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط ، صباح اليوم الاربعاء من ضبط 4 مرشحين للهجرة السرية كانوا داخل صندوق سيارتين متوجهتين صوب ميناء الجزيرة الخضراء في الجنوب الاسباني .

وبحسب مصادر “هبة بريس ” فقد أسفرت عملية تفتيش روتينية نفذتها عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط عن ضبط المرشحين الأربعة داخل الصندوق الخلفي لسيارتين تحملان ترقيم مغربي.

وأضافت المصادر ذاتها انه قد تم توقيف السائقين الذين يحملان تأشيرة “شينغن ” واحالتهم على عناصر الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط قصد تعميق البحث معهما

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