مصر.. السجن والغرامة المالية لطليق الفنانة منة عرفة

2022-09-14 / 13:58
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هبة بريس - وكالات

حكمت محكمة جنح الدقي في مصر على المنتج والممثل المصري محمود المهدي بالسجن سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، وكفالة 5 آلاف لإيقاف تنفيذ العقوبة لحين الاستئناف على الحكم.

وجاء الحكم على المهدي عقب رفع دعوى قضائية عليه اتهم فيها بسب وقذف نقيب المهن التمثيلية الممثل أشرف زكي وزوجته الممثلة روجينا في إحدى الصحف.

وقال المحامي شعبان سعيد في دعواه: “إن محمود مهدي سب وقذف الدكتور أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا عبر إحدى الصحف، في الجنحة رقم 10091 لسنة 2022م جنح الدقي”.

وأضاف: “أن وقائع السب والقذف اعتاد عليها المتهم، كما اعتاد الظهور في وسائل الإعلام المختلفة لسب وقذف أشرف زكي وزوجته وعدد من الفنانين، ما جعل أشرف زكي يقاضيه لإساءته له ولأسرته ولعدد من الفنانين”.

ورفض نقيب المهن التمثيلية التعليق على الحكم الصادر بحبس محمود المهدي طليق الفنانة منى عرفة، وقال زكي فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج حضرة المواطن: “معنديش تعليق على أحكام القضاء والحمد الله على كل شيء”.

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