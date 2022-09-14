تيزنيت : الحبس النافذ لفتاة متهمة ب ” الكريساج”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قضت المحكمة الابتدائية بتزنيت يوم أمس الثلاثاء 13 شتنبر الجاري، بإدانة الملقبة ب”البيضاوية “و التي أسقطها فيديو الكريساج في قبضة رجال الشرطة، حين كانت تنفذ عملية سرقة تحت التهديد في حق امرأة، وذلك بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم

وكانت مديرية أمن تزنيت قد كشفت عن تفاصيل توقيف البيضاوية البالغة من العمر 27 عام، يوم السبت 03 شتنبر الجاري، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وجرى توقيفها بعد أيحاث تقنية وتحريات ميدانية التي أعقبت تسجيل سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض في حق سيدة.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز الحقيبة اليدوية المتحصلة من هذه السرقة وكذا السلاح الابيض المستعمل في تهديد الضحية.

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