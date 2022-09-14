تيزنيت : الحبس النافذ لفتاة متهمة ب ” الكريساج”

2022-09-14 / 12:17
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

 

قضت المحكمة الابتدائية بتزنيت يوم أمس الثلاثاء 13 شتنبر الجاري، بإدانة الملقبة ب”البيضاوية “و التي أسقطها فيديو الكريساج في قبضة رجال الشرطة، حين كانت تنفذ عملية سرقة تحت التهديد في حق امرأة، وذلك بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم

وكانت مديرية أمن تزنيت قد كشفت عن تفاصيل توقيف البيضاوية البالغة من العمر 27 عام، يوم السبت 03 شتنبر الجاري، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وجرى توقيفها بعد أيحاث تقنية وتحريات ميدانية التي أعقبت تسجيل سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض في حق سيدة.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز الحقيبة اليدوية المتحصلة من هذه السرقة وكذا السلاح الابيض المستعمل في تهديد الضحية.

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‫7 تعليقات

  1. الأحكام الغير قاصية تشجعهم على العودة لسرقة لأن الضحية سوف تعاني نفسيا تلاتة أشهر أو اكتر

  2. زمن العجائب كانت هذه السلوكات المنحرفة تقتصر على الشباب حتى أضحت تصدر من فتيات.

  3. إختلط الحابل بالنابل لم يعد هناك فرق بين ذكر وأنثى فقد أصبحت المرأة تنافس الرجل حتى في أعمال العنف.

  4. ” قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض” ” ادانتها بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم”

    لا أصدق ولاافهم على اي اساس استند القاضي ليصدر هادا الحكم المخفف.

  5. كشخص من الدار البيضاء ، أنا ضد هذا الحكم الجائر وأمر المحكمة بإطلاق سراحها على الفور وبدون شروط

  6. ثلاثة أشهر حكم غير كافه في هذه الشابة التي امتهنت السلب والنهب سلوك لا يتماشى حتى مع طبيعتها الإنسانية.

  7. ظاهرة دخيلة على مجتمعنا المغربي بحيت يجب إتخاد إجراءات وأحكام أكثر قساوة للحد والتخفيف من هذه الظاهرة.

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