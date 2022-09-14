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وزارة العدل تطلق أربع خدمات رقمية جديدة

2022-09-14 / 11:08
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هبة بريس

أعطت وزارة العدل، الثلاثاء، الانطلاقة الرسمية لأربع خدمات رقمية جديدة، بهدف تيسير ولوج كافة المواطنين إلى خدماتها المختلفة.

وجرى إطلاق الخدمات الجديدة، خلال حفل ترأسه رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش ، في معهد تكنوبوليس بسلا الجديدة ، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي ، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيتة مزور.

وتهم هذه الخدمات الجديدة ، التي طورتها مديرية الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل ، أربعة جوانب من الإدارة القضائية ، منها السجل العدلي الإلكتروني الذي تم تطويره وتجديده بما يتناسب ومتطلبات المرتفقين، وذلك من خلال إيداع الطلب وسحب وثيقة السجل العدلي عن بعد .

كما أطلقت الوزارة خدمة المرجع الوطني للمهن القانونية والقضائية، وهي خدمة غير مسبوقة تتيح إمكانية البحث عن المحامين ، والموثقين ، والعدول، والمفوضين القضائين، والتراجمة المحلفين، والخبراء المقبولين لدى المحاكم، كما تتيح للمواطنين ومهنيي العدالة الاستفادة من معلومات موثوقة ومحينة.

ويتعلق الأمر أيضا بخدمة الأداء الإلكتروني للمخالفات المرتبطة بقانون السير التي يحددها الرادار الثابت، والتي أدخلت عليها خاصية البحث بواسطة بطاقة التعريف الوطنية، وكذا خدمة مركز النداء لوزارة العدل.

وهي خدمة جديدة تواصلية موجهة للمواطنين ، من أجل إرشادهم وتوجيههم لمختلف الخدمات المقدمة من طرف وزارة العدل.

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‫3 تعليقات

  1. وما مصير خدمة الأحكام التي بقيت في رفوف المحكمة دون البث فيها أو عدم إكمال معالجتها، والتي توجد عند السنديك المكلف في تصفية الشركات.

  3. راءع شكرا جزيلا للمهندسين من القطاعين من الجيل الجديد

    .نرجو محاربة جيوب مقاومة التغيير فليدهبوا الى مزبلة التاريخ حاسب نفسك وضميرك أيها الموضف الكسول ان الله يمهل ولا يهمل
    احبك يا وطني

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