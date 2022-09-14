استئنافية خريبكة تؤيد سجن مدونة سنتين بتهمة “الإساءة للإسلام”

2022-09-14 / 10:23
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هبة بريس

أيدت محكمة الاستئناف بمدينة خريبكة، حكما بسجن المدونة فاطمة كريم سنتين بعد إدانتها بتهمة “الإساءة للدين الإسلامي” من خلال تدوينات نشرتها على صفحتها في “فيسبوك”.

وفي تصريحات لوكالة “فرانس برس”، أوضح محامي المتهمة حبيب عادي: “أن محكمة الاستئناف في خريبكة، قضت على فاطمة كريم بسنتين سجنا نافذا، مؤيدة بذلك حكم محكمة البداية”.

وتابع: “هذه عقوبة قاسية جدا”، موضحا أن إمكانية تمييز الحكم “لا تزال قيد البحث”.

هذا ويشار الى أن الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين في حقّ “كل من أساء إلى الدين الإسلامي”، لكن العقوبة ترفع إلى خمس سنوات إذا ارتكبت “الإساءة” بوسيلة علنية، “بما فيها الوسائل الإلكترونية”.

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تعليق واحد

  1. … في كل بلاد المسلمين ، هناك تهمة باطلة في حق من لا تهمة عليه!،
    وهي:تهمة ازدراء الاديان،
    وهي عبارة صحيحة تستخدم في غير محلها . وهم يكذبون قولا وفعلا في تطبيقها!
    والمفروض يقال : تهمة ازدراء الدين الاسلامي،
    لانه الدين الوحيد والاوحد على الارض ،وكافة الاديان الاخرى في نظره باطلة، او بمعنى أصح يبطل العمل بها بوجود الاسلام ، ويوضع حد القتل لكل من ينتقد او يختلف معه قولا وفكراً، منافيا لمقولة لكم دينكم ولي ديني الواردة في سورة الكافرين .
    لأنك مهما شتمت واحتقرت الاديان الاخرى واعتبرت معتنقيها نجس وكشر الأنعام والدواب واحفاد القردة والخنازير (سورة التوبة) من المسيحية والبوذية واليزيدية والى عبدة البقر والحجر والحشر وحتى الحمير !
    فلا عتب عليك ولا احد يحتج ويتحرك بالدفاع عنها ، بل يؤيدون صاحبها ويزدرونها معه. وهو بهذا القول يريدون ان يبيضوا وجههم ، زورا وبهتاناً بأننا مع حرية الاديان، ولكم دينكم ولي ديني، وفي التطبيق أغمض عيني ، وتبا لكل من يختلف عني ، عيني عيني!!!!!،
    فهل هذا تهمة ازدراء الاديان، ام الدين ؟.

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