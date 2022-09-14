استئنافية خريبكة تؤيد سجن مدونة سنتين بتهمة “الإساءة للإسلام”

هبة بريس

أيدت محكمة الاستئناف بمدينة خريبكة، حكما بسجن المدونة فاطمة كريم سنتين بعد إدانتها بتهمة “الإساءة للدين الإسلامي” من خلال تدوينات نشرتها على صفحتها في “فيسبوك”.

وفي تصريحات لوكالة “فرانس برس”، أوضح محامي المتهمة حبيب عادي: “أن محكمة الاستئناف في خريبكة، قضت على فاطمة كريم بسنتين سجنا نافذا، مؤيدة بذلك حكم محكمة البداية”.

وتابع: “هذه عقوبة قاسية جدا”، موضحا أن إمكانية تمييز الحكم “لا تزال قيد البحث”.

هذا ويشار الى أن الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين في حقّ “كل من أساء إلى الدين الإسلامي”، لكن العقوبة ترفع إلى خمس سنوات إذا ارتكبت “الإساءة” بوسيلة علنية، “بما فيها الوسائل الإلكترونية”.

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