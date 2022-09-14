بعد رفض اعتراضه على البنزرتي.. أولمبيك أسفي: “نحترم المؤسسات و سنستأنف القرار”

2022-09-14 / 10:37
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هبة بريس ـ رياضة 

بعد أن قضت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برفض الاعتراض الذي تقدم به فريق أولمبيك أسفي بخصوص فوزي البنزرتي مدرب الرجاء، اجتمع المكتب المديري للفريق المسفيوي للنظر في حيثيات القرار.

و عقد المكتب المديري لنادي أولمبيك أسفي لكرة القدم مساء أمس الثلاثاء إجتماعا ترأسه رئيس المكتب المديري للنادي بحضور أعضاء المكتب و ذلك على خلفية قرار اللجنة المركزية للتأديب و القاضي برفض الإعتراض الذي قدمه النادي حول واقعة مدرب الرجاء البيضاوي فوزي البنزرتي.

و خلال هذا الاجتماع تمت قراءة و تحليل و مناقشة نص القرار و حيثياته و تفاصيله و خلاصته، و اعتبر المكتب المديري لأولمبيك أسفي نص القرار مفاجأة دون مراعاة ما جاءت به مذكرة الاعتراض و التي تتضمن الأسباب و الوقائع و محددات الاعتراض استنادا للقوانين الجاري بها العمل.

و أكد المكتب المديري للنادي المسفيوي على احترامه للتعامل المؤسساتي بين نادي أولمبيك أسفي لكرة القدم و الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و العصبة الاحترافية الوطنية لكرة القدم ممارسة و تسييرا و تدبيرا و بأن اللجوء إلى اللجان المختصة بالجامعة ظاهرة صحية لتحقيق مزيد من الوعي بالقوانين المنظمة للعبة و تخليق الحياة الرياضية.

و أكد أولمبيك أسفي في بلاغ له أنه لن يتردد في الدفاع عن حقه المشروع باللجوء الي استئناف قرار اللجنة المركزية للتأديب سالكا جميع السبل و الطرق القانونية المشروعة.

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