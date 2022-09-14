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جريمة بشعة في مصر.. شابان يطعنان فتاة رفضت تحرشهما

2022-09-14 / 10:04
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هبة بريس - وكالات

شهدت محافظة الدقهلية شمال مصر واقعة طعن جديدة لفتاة على يد شابين في الشارع لرفضها تحرشهما.

وقال شهود عيان إن شابين أقدما على طعن فتاة في منطقة الدراسات بالمنصورة، وذلك بعدما رفضت تحرشهما بها وفرا هاربين، فيما تم نقل الفتاة للمستشفى بحالة حرجة.

وأكد شهود العيان أن الفتاة كانت تسير بالشارع وهاجمها الشابان، وأمسكها أحدهما بينما قام الثاني بطعنها في الرقبة وإصابتها بجرح ذبحي.

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور قسم ثاني المنصورة بالواقعة، فيما أكد مصدر طبي أن الفتاة مازالت على قيد الحياة لكنها بحالة حرجة حيث تعرضت لنزيف حاد.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية المصرية إنه تبلغ لمركز شرطة ثانِ المنصورة بمديرية أمن الدقهلية، قيام أحد الأشخاص بالاعتداء على إحدى الفتيات باستخدام سلاح أبيض أثناء سيرها بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتبين أنه حال سير الفتاة تقابلت مع شخصين يقيمان بدائرة قسم شرطة أول المنصورة على علاقة بأحدهما وقيام الثاني بمعاكستها، فقامت بتوجيه اللوم للأول ومعاتبته مما أثار حفيظته، فقام بالتعدي عليها بسلاح أبيض “مطواة” كانت بحوزته، مما أدى إلى إصابتها بجرح قطعي بالرأس.

وذكرت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط الشخصين والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتم نقل الفتاة للمستشفى لتلقي العلاج.

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