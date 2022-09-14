الحكومة تتدارس الخصاص المائي واستعدادات الموسم الفلاحي في اجتماعها الأسبوعي
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتتبع، في بداية أشغاله، عرضا لوزير التجهيز والماء حول “الخصاص المائي والتدابير الاستعجالية والمهيكلة المتخذة”، يليه عرض لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول “الإجراءات والتدابير المتخذة استعدادا للموسم الفلاحي 2022-2023”.
وأضاف أن المجلس سيتدارس إثر ذلك مشروع قانون يتعلق بالملك الخاص للدولة، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، والثاني بتحديد عدد اللجن الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ومقارها ودائرة اختصاصاتها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
9 تعليقات
قال تعالى:«ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ». صدق الله العظيم
على الجميع الالتزام وارشاد طريقة استعمال الماء وحسن التصرف فيه كما ان المشكل فينا في الاستعمال العشوائي والامر اكبر من الحديث به..
على الحكومة ايجاد حلول استعجالية لأننا دخلنا الخط الاحمر في الاحتياطي للماء..
رغم ان الحكومة تتدراس ندرة الماء يبقى الموسم الفلاحي بامر الله تعالى..
يجب تحريك مسطرة الجرائم البيئية المجلس الاقتصادي والاحتماعي والبيئي يقر الاستعمال المفرط للماء اليس هذا ناقوس خطر على الحكومة الانتباه إليه ؟.
المغرب مهدد بالجفاف و ذلك بشهادة المؤسسات الدولية وجهة الدارالبيضاء هي الأولى لسوء الإفراط في الماء..
قانون الماء 10/95 هل تم تقييم للسنوات الماضية في تدبير هذا القانون وانزاله لأرضية الواقع .
لابد من اللجوء الى تحلية ماء البحر في حالة استمرار الجفاف..
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. ونتمنى من الحكومة توعية المواطنين لارشاد استعمال الماء..